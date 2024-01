Asier Garitano, entrenador del CD Tenerife, apeló al factor anímico para explicar el resultado de ayer, que aleja muy considerablemente al representativo de los puestos cabeceros y supone perder el average directo con el Sporting, después de haberlo cedido también con el Elche. «Ha sido una semana muy mala», apuntó el profesional vasco, quien abogó por «resetear» para volver cuanto antes a la senda de los buenos resultados. «Eso es en fútbol lo más importante», sentenció.

En cuanto al análisis de la contienda, reseñó que «la segunda parte ha sido todo lo contrario que la primera». «El empate nos ha hecho mentalmente mucho daño y se ha convertido el partido en lo que no queríamos nosotros: fue un pequeño correcalles, sin controlar el juego ni las situaciones. Ellos lo han aprovechado corriendo a las espaldas de nuestros centrales y los cambios que han hecho les han dado bastante», reconoció el entrenador.

Sin agotar la última de las permutas que tenía disponibles, Garitano admitió que su equipo fue perdiendo enteros con el transcurrir de los minutos. «Nosotros hemos cambiado a varios jugadores con la intención de hacerles daño, pero no hemos estado bien. Aún así, debimos aguantar al menos el empate. Ellos han ido de menos a más; y nosotros al revés», manifestó. En este sentido, volvió a incidir en la factura anímica que les dejó el 1-1 al filo del intermedio. «Yo creo que el empate en el minuto 43 ha sido la clave. Ellos no se sentían cómodos en la primera mitad y nosotros estábamos atacando bien por banda izquierda. Evitábamos situaciones de contragolpe de ellos, de Otero o de Campuzano; y estábamos bien en líneas generales. El gol mentalmente nos ha trastocado y además veníamos de un esfuerzo largo del martes», fue otro de sus mensajes.

A la hora de emitir un balance de los últimos días, admitió que «es duro» y que el equipo ha quedado muy golpeado por los más recientes contratiempos. «La semana ha sido muy mala con mucho esfuerzo y ningún resultado, ni en la Copa ni en la Liga, con las dos derrotas consecutivas frente a equipos importantes. Toca resetear, ver las cosas que hemos hecho bien en la primera mitad e intentar repetirlas. Pero hay también situaciones que corregir; ahora ya vamos a semanas completas de preparación de partidos, hemos acabado con los encuentros entre semana y espero que vayamos a más», aseveró.

«Pero las derrotas te hacen un daño anímico y no nos queda otra que seguir trabajando, esforzándonos al máximo porque nos quedan partidos suficientes», añadió Asier, quien aboga por recuperar cuanto antes las constantes vitales de un equipo sepultado en la decimotercera posición, cuando hace unos meses llegó a ser líder. «Necesitamos sacar lo más importante en fútbol, que son los resultados. Hoy [por ayer] teníamos la posibilidad de acercarnos mucho más a los que estaban arriba y hemos estado ahí con el 1-0, haciendo las cosas bien hasta entonces, pero se nos ha ido todo al traste», aseguró. En cuanto a las facetas a mejorar, recalcó que el equipo debe reaccionar mejor ante las adversidades, tales como la acontecida antes del descanso. «Pienso que hemos de ser más fríos y no debe afectarnos tanto un golpe como ha sido el gol de la igualada. Lo hemos sufrido y hemos querido refrescar al equipo con varios cambios rápidos en la segunda parte, pero no ha sido posible», lamentó. Ahora, ya piensa en Valencia. «Ante el Levante, tendremos otra oportunidad», cerró.