Loïc Williams, el "animal competitivo"

Llegó al Club Deportivo Tenerife la pasada pretemporada como refuerzo para el filial, procedente del Atlético Paso, pero enseguida se convirtió en uno más en la puesta a punto de la primera plantilla. Fuera del foco, Loïc Williams (Valencia, 7/1/2002) siguió avanzando. Apuntó maneras en los amistosos, entró en la convocatoria de la jornada inaugural, tuvo sus primeros minutos en Segunda División en la visita al Huesca, repitió en las convocatorias de los tres encuentros posteriores y se estrenó como titular el pasado domingo, con el Sporting como rival. Lo hizo rozando el sobresaliente, a la altura de un defensa con mayor recorrido en el fútbol profesional. De hecho, su entrenador, Asier Garitano, se mostró «muy contento» por la «personalidad»mostrada por Williams. «Es un jugador que será muy válido para el Tenerife», dijo.

Seguramente, Loïc no estaría ahora en el club blanquiazul si el Atlético Paso no hubiera apostado por él un año antes con vistas a su primera temporada en Segunda RFEF. Yurguen Hernández, entrenador del conjunto palmero en ese entonces, recuerda cómo se cruzó el central valenciano en su camino. «Estábamos buscando jugadores con Jorge Muñoz –exdirector deportivo del club verdinegro– y en ese proceso siempre te apoyas en gente de confianza, en representantes. Así apareció su nombre. Me puse a analizar sus partidos y enseguida tuve claro que era el futbolista que necesitábamos, un sub’23 que pudiera ocupar las posiciones de lateral y central», indica sobre un zaguero que estaba en el filial del Girona y que quedó libre al final de la Liga 21/22. «Su agente había roto sus relaciones con el Girona y se había quedado sin equipo», relata Yurguen, que pudo confirmar desde el primer día que las condiciones de Williams eran «reales».

El técnico palmero destaca que se trata de «un profesional como la copa de un pino, un chico con la cabeza muy bien amueblada, alguien que tenía muy claro que quería llegar a ser futbolista profesional».

Loïc dejaba patente su ambición en cada entrenamiento. «Trabajando era una bestia, era diferente a los demás, se tomaba cada sesión como un partido, como una final, y eso se ve muy pocas veces», remarca Yurguen, a quien no le falló su olfato para detectar jóvenes promesas comoLoïc: «Tuvimos más opciones, pero quise que fuera él y nos decidimos a cerrar su fichaje».

A la hora de describir las cualidades futbolísticas del defensa, a Yurguen le cuesta decantarse por una única virtud, ya que «es un jugador muy completo». Entre otras cosas, Loïc es un jugador que está «bien dotado técnicamente, sabiendo que no se puede comparar a un central con un delantero o un mediapunta, es una bestia en el juego aéreo, es expeditivo y es ganador en los duelos individuales». Pero, a su juicio, lo mejor que tiene es que «siempre está, siempre aparece y da lo máximo; nunca se esconde».

Por todo esto, a Hernández no le sorprende la actuación de Williams en El Molinón. «Sus virtudes son esas; no tiene complejos, jugaría igual en el patio de su casa que en el Santiago Bernabéu. Da siempre su nivel y va a más, no tiene techo», remarca el actual consejero de Deportes, Juventud, Información y Participación Ciudadana del Cabildo de La Palma. «Es un animal competitivo, le pongas a quien le pongas, se lo come», insiste.

De hecho, en su momento recomendó a varios representantes y también al Tenerife que invirtieran en Loïc. «Me llamaron diferentes agentes para preguntar por él y siempre respondí que el chico era carne de fútbol profesional. El Tenerife también me pidió referencias y les pedí que ni lo pensaran, que se tiraran de cabeza», revela.

Una vez definido el futuro de Loïc, que fue traspasado del Atlético Paso al club blanquiazul por 5.000 euros, Yurguen no tuvo dudas de que acabaría incorporándose a la primera plantilla. Es más, intuye que el Tenerife no tardará mucho tiempo en ofrecerle una mejora de contrato. «Sabía que iba a acabar en el primer equipo. Van a tener que ofrecerle una renovación con ficha profesional para que no se lo quiten», advierte el de Tazacorte.