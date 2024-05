Aitor Sanz apuesta por Garitano: "Yo creo que sería bueno que siguiera, ¿por qué no hacer una gran temporada el año que viene?

La derrota del domingo en Cartagena acabó con las pocas opciones de promoción que quedaban. ¿Qué será ahora del equipo?

Es una derrota dura. Se nos escaparon las pocas opciones que había, pero tenemos que seguir compitiendo al máximo nivel. Primero, por la entidad, y segundo, porque a nivel económico no es lo mismo ser noveno que décimo quinto.

Lo que ocurre es que, el Amorebieta, rival de este fin de semana, sí que se juega mucho. ¿Se va a notar eso en el campo?

No debería, pero es verdad que ellos traen un plus de motivación extra. Su victoria del otro día les acerca al objetivo. Son un equipo que ha dado un salto de calidad bastante grande después del cambio de entrenador y va a ser un partido peligroso.

¿Qué ha pasado lejos de la Isla? El míster ha reconocido en varias ocasiones que el equipo no ha terminado de competir bien.

En esta categoría las diferencias se marcan fuera de casa. No solo nos pasa a nosotros, también a otros muchos equipos. Tuvimos una racha buena al principio, pero luego nos ha costado. Tampoco creo que hayamos estado tan mal, pero reconozco que el motivo de no haber terminado más arriba podría estar ahí.

Llegados a este punto, ¿no se lamentan cuando miran atrás y recuerdan algunos puntos que se han escapado por el camino?

Siempre pasa. Todos los años pasan esas cosas. Es que los años en los que hemos jugado playoff también hemos pensado: qué pena que se nos escaparon aquellos puntos. Durante la temporada siempre hay partidos que se te escapan por detalles. También es verdad que nadie de acuerda de los que sí ganaste de esa manera.

La lesión de Yanis ha sido una pena. ¿No tiene la sensación de que, al margen de los problemas musculares, la temporada ha sido muy accidentada?

Es verdad que algunas lesiones nos han lastrado mucho. Hubo un tramo de competición en el que nos perjudicaron mucho porque, además, se juntaron en algunas posiciones concretas. Eso lastra. Yo creo que, a nivel general, este tipo de lesiones se están produciendo más. No sé cuál es el motivo.

Se habla mucho de Enric Gallego. Le está costando hacer goles y se le percibe algo frustrado. ¿Usted cómo lo nota?

Yo a Enric lo veo bien, lo veo feliz. Estoy con él todos los días y lo veo disfrutar de su trabajo. Quizá los números no están siendo los que le gustaría, pero nos da mucho y nosotros lo valoramos. Además, ha jugado muchos partidos y, seguramente, un descansito le vendría bien.

Hablando de compañeros, uno de los nombres de la temporada es Luismi Cruz. ¿Cree que el club haría bien en esforzarse para ficharlo en propiedad?

Luismi es un jugador diferente. De esos que ves y dices: dásela. Genera cosas, es desequilibrante y marca la diferencia. Es un tipo de futbolista de los que hay muy pocos en la categoría. Hay que tener paciencia. Parece que el club puede hacer un esfuerzo por él, algo de lo que yo me alegraría. No solo por lo que aporta en el campo, sino porque como persona es un 10. Un chaval espectacular y un profesional. A mí, desde luego, me gustaría tenerlo como compañero. Bueno, si sigo yo [se ríe]. Si no, como aficionado. Es de esos jugadores a los que a uno le gusta ver.

Hábleme del ascenso del filial a Segunda Federación.

Creo que es una gran noticia para todos. Primero para el club, segundo para los chicos porque el salto al primer equipo será más corto y, tercero, porque será más sencillo que los aficionados encuentren a chicos de la tierra como sus referentes. Yo me alegro mucho por ellos porque han hecho una gran temporada. Hay jugadores con mucho talento y también un buen entrenador. Me alegro mucho por Mazinho porque lleva muchos años picando piedra.

Garitano, sin embargo, parece estar pasándolo mal. ¿Nota al míster desgastado por los malos resultados?

Al míster lo veo bien. Lo veo como siempre, no ha cambiado. Es exactamente la misma persona que llegó a la Isla. Es probable que pueda haber un desgaste porque, a nivel general, se ha sido bastante injusto con él. Los que jugamos somos los futbolistas y el 90% de la responsabilidad de los resultados es nuestra. Con él se ha sido excesivamente duro.

¿Sería bueno o malo que Asier siguiera?

Yo creo que puede ser bueno. ¿Por qué no lo va a ser? Ya conoce cómo funcionan las cosas aquí, sabe perfectamente cuáles son los puntos fuertes y los débiles de este club, conoce la plantilla perfectamente y tiene muy buena relación con la parte ejecutiva, se sincronizan bien y eso es muy positivo. Yo le veo sobradamente capacitado. Por qué no hacer una gran temporada el año que viene.

¿Qué va a ser de Aitor Sanz?

Pues no lo sé. Quedan tres partidos y, hasta el último día, no quiero tomar ninguna decisión. En el fútbol las cosas son muy cambiantes. Quiero disfrutar porque sé que queda poco. Puede que muy poco. Esta profesión es muy bonita y pasa rápido. Si en el club dicen que quieren contar conmigo, pues yo me siento más que encantado y agradecido. Luego tendré que decidir yo si sigo manteniendo esa ilusión y siendo competitivo. Cuando llegue el momento, decidiremos.

Pero yo no me creo que a usted, por ejemplo, no le haga ilusión superar a Toño Hernández en la lista de jugadores con más partidos jugados y colocarse segundo.

Sí que me gustaría. Estaría muy orgulloso, pero no es un objetivo que yo me plantee. Esas son cosas que se dan con el trabajo diario y manteniendo la ilusión. Esos récord caen por su propio peso. El objetivo no puede ser ese porque, si piensas así, pierdes el foco en lo verdaderamente importante: el trabajo diario. Sumar partidos es una consecuencia, pero está claro que me siento muy orgulloso.

Lo que sí está claro es que, en cuanto a rendimiento, su final de temporada está siendo bueno.

La verdad es que físicamente sí que me encuentro bien. Este año tuve el problema de la lesión al principio y tardé más en entrar al equipo. Por eso he llegado un poco más descansado al tramo final y eso se nota. El cuerpo ya no es el mismo que hace 10 años y uno no puede dar el mismo nivel jugando 42 partidos que jugando 25.