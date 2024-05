Álex Corredera bate su propia marca en el CD Tenerife

En una temporada irregular en el plano general y también para la mayoría de los integrantes de la plantilla del Tenerife –como consecuencia de las lesiones, de los picos de forma...–, hay excepciones de jugadores que han podido escapar de las interrupciones imprevistas y de las entradas y salidas del equipo. El ejemplo más claro es el de Juan Soriano, que suma todos los minutos de una Liga a la que le quedan solo tres jornadas para rellenar el calendario. Pero también sobresale el caso de Alexandre Corredera. El volante gerundense está a las puertas de completar su temporada con mayor protagonismo, al menos en lo que se refiere a participación.

De hecho, está a poco más de media hora de rebasar su curso con más minutos. Lo más probable es que lo haga este sábado en el duelo con el Amorebieta en el Heliodoro. Como él mismo reconoce, no se puede «quejar» de no haber contado con oportunidades para ayudar desde dentro, en el césped. «He jugado muchísimos partidos y soy el último que se puede quejar. Incluso cuando la racha ha sido mala, el míster me ha dado total confianza», admite.

En partidos de Segunda División, sin haber disputado tantos como en su temporada de debut en el Tenerife, la 21/22, ya ha estado más tiempo sobre el terreno de juego que en las dos campañas anteriores. Y todavía puede mejorar su estadística en los encuentros con el Amorebieta, Burgos y Valladolid. En la Liga que acabó con la última presencia del equipo en la promoción de ascenso, Corredera llegó a los 2.964 minutos en 41 actuaciones. En la 23/24, ya va por 3.172 en 38. En medio, en la 22/23, su recorrido quedó reducido por la lesión con operación incluida que le obligó a parar durante unos dos meses: 1.755 en 25 partidos.

Si se añaden sus actuaciones en Copa del Rey y – tomando la referencia del ejercicio 21/22– el playoff de ascenso a Primera, sale el resultado de que en la presente temporada acumula 3.345 minutos, por los 1.829 de la campaña pasada y los 3.379 de la anterior. Son datos que superan con creces los que reunió en sus experiencias previas a su llegada al Tenerife en el verano de 2021, todas en Segunda B –Real Murcia, Mestalla y Badajoz– menos una breve aparición en la ahora llamada LaLiga Hypermotion con el Almería en 2017.

Álex es el segundo de la plantilla blanquiazul con más encuentros de Liga jugados en la 23/24. Para ser exactos, 38, por los 39 de Juan Soriano. Solo descansó en la última cita de la primera vuelta, la que llevó al equipo de Garitano a Butarque (1-1 con el Leganés). Ese día formó parte de la convocatoria, pero no pasó del banquillo. En resumen, son 38 encuentros, 34 como titular y 27 completos.

En el acumulado, Álex es el decimonoveno futbolista de Segunda División con más minutos, sin contar a los porteros, que normalmente ocupan los primeros puestos de estas clasificaciones –Soriano es uno de ellos, con un pleno–. El jugador de campo con mayor presencia es Sergio González, del Leganés, con 3.397. Corredera figura en el top 20 con sus 3.174.

Los siguientes blanquiazules de esa lista de regularidad son Roberto López –2.705– y Jérémy Mellot –2.704– en los puestos 67 y 68.

En el análisis más detallado de la aportación de Corredera, destacan el gol que marcó el 20 de enero en el Heliodoro, a un Sporting que, pese a ello, pudo ganar (1-2), y la asistencia aprovechada por Ángel para evitar la derrota ante el Cartagena en noviembre (1-1).

Además, es el blanquiazul que más pases ha dado (1.637), el cuarto en tiros a puerta –nueve, por detrás de Roberto, Ángel y Gallego–, el segundo en recuperaciones –39–, el octavo en faltas –23–...

Todo, con la ventaja de no haberse visto obligado a descansar por un arresto federativo. Álex presenta un expediente limpio en tarjetas rojas y no ha cubierto el ciclo de cinco amarillas. Eso sí, está a solo una de tener que cumplir una jornada de suspensión por la acumulación de amonestaciones. Recibió la última –la cuarta– el 31 de marzo en la visita al Zaragoza.

Con contrato con el Tenerife hasta el final de la temporada 25/26, después de la renovación firmada en junio de 2023, Corredera mantiene alto su nivel de autoexigencia.No se conforma y es el primero en reconocer que puede ser todavía más útil en el equipo. «Me gustaría añadir otras cosas que son necesarias», asume. «Con todo el trabajo que hago en el medio del campo, creo que puedo ser más determinante en el área rival», especifica marcándose el reto de ser más influyente en el funcionamiento ofensivo. «Me gustaría aportar algo más arriba siempre que tenga la posibilidad y el equipo lo necesite. En eso trabajamos. Siempre he metido goles y he repartido asistencias. Tengo cosas buenas en mi juego que están al servicio del colectivo, pero nunca está de más intentar sacar otras que también nos ayudarían», admite Álex Corredera.