Aterrizar, calzarse las botas, entrenar y debutar este sábado. Puede ser el itinerario exprés de Yann Bodiger si finalmente las buenas sensaciones que ha dejado en el cuadro técnico del CD Tenerife se traducen en su estreno en el partido de esta tarde, como así dejó intuir Asier Garitano. «La idea es que vaya conociendo las características de sus compañeros pero está en condiciones de poder jugar. Ytodo el que entre en la convocatoria está para ser titular», adujo, si bien lo más natural es que el francés parta desde el banquillo.

«No le he notado absolutamente nada, solo que ha cambiado de compañeros. Es un chico que tiene experiencia, conoce la categoría y le he visto francamente bien, por eso está en la lista y ya es uno más para nosotros», confirmó a continuación Garitano, que ha quedado «encantado»con su fichaje al cierre del mercado.

Sin dar indicios sobre la alineación titular, sí ofreció el preparador blanquiazul una primera aproximación a la composición de la convocatoria, a la que faltará Aitor Sanz por precaución: «Ha ido bien toda la semana. El miércoles y el jueves entrenó con el grupo, hoy también y la decisión final es que se queda fuera de la convocatoria junto a Nikola Sipcic, que lo tenemos fuera con su selección;y Alassan, que irá a jugar con el filial», consignó.

Buena parte de la alocución de Asier pivotó en torno a la fiereza del rival, un equipo que el curso pasado se clasificó con los mejores y llegó a soñar con el cambio de categoría. «Espero un rival muy bueno, muy intenso y con una estructura que puede ir variando durante el propio partido. Viene de jugar promoción para ascender a Primera División hace solo unos meses, lo cual quiere decir mucho de la labor buena que están haciendo allí. Rubén es un entrenador que saca máximo rendimiento de sus futbolistas y este año están yendo por el mismo camino. Con la victoria del día anterior (2-0 al Valladolid) espero un Albacete muy fuerte, con diferentes jugadores pero una idea muy semejante a la del año anterior», apuntó. «Nos espera una pelea muy dura», resumió el jefe de los blanquiazules.

Ya en clave tinerfeñista, puso el acento Asier en que el buen trabajo grupal se está traduciendo en excelentes resultados en el nacimiento de la temporada. «Lo que transmite nuestro equipo es que está haciendo las cosas muy bien desde el primer partido. Tampoco vamos a negarlo. Estamos compitiendo muy bien pero en fútbol no vives del pasado, sino del partido siguiente. Y la idea es jugar contra el Albacete otro muy buen encuentro para tener opciones. Si no, en esta categoría es imposible: a veces incluso haciendo las cosas muy bien, el resultado no acompaña», apuntó en clara alusión a la derrota inmerecida contra el Real Zaragoza, líder del campeonato.

Respecto a las intenciones para el sábado, fue muy claro en su discurso: «Queremos jugar otro gran partido pero con connotaciones diferentes al anterior. Ojalá podamos lograrlo». Lo buscará desde las coordenadas que ya hacen reconocible al representativo. «Lo hemos hablado desde el principio: la idea, la forma y el estilo de presentarnos en los partidos es algo que el grupo ya tiene interiorizado. Ellos están creyendo en lo que estamos haciendo, todo ello reforzado por los resultados, que son muy buenos. Pero siendo conscientes de que cada partido es una nueva oportunidad para seguir sumando. Con esa mentalidad comparecemos al partido que viene. Queremos transmitir cosas, queremos tener otro buen día en casa... y así la gente va a querer jugar los partidos con nosotros, que es fundamental, porque su papel va a ser clave en los partidos en casa», reseñó. En este sentido, subrayó que es clave haberse encontrado «con un muy buen grupo, bien construido desde años anteriores».

«Hasta la fecha estamos siendo un equipo competitivo», destacó, y añadió que en el futuro podría haber más rotaciones como ya ocurrió en Andorra. «Por ejemplo Corredera ha jugado todo porque así lo he considerado, pero algún día también saldrá otro compañero:Yann, Pablo o cualquier otro. Y lo más importante es la sensación de grupo que damos, que el nivel no se resienta con los cambios», apostilló.

Su rueda de prensa también sirvió para rebajar las expectativas con Álvaro Romero. «Tiene una lesión importante, conozco su lesión porque la sufrí y eso va todavía para muy largo plazo», apuntó. Ydeslizó que su reestreno podría quedar «para el año que viene».