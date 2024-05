Paulino Rivero desliza la marcha de Garitano: "Habrá tiempo de ver quiénes reúnen el mejor perfil"

Una representación del CD Tenerife acudió ayer viernes a la Rambla de Santa Cruz. Allí, Paulino Rivero, Roberto López, José Amo y Loïc Williams posaron junto a la ya tradicional cruz floral azul y blanca que el representativo expone durante las Fiestas de Mayo de la capital tinerfeña.

Seguidamente, el presidente analizó la actualidad deportiva de la entidad insular. Rivero habló sobre las remotas posibilidades de jugar promoción, los rumores que sitúan a diversos entrenadores en la órbita blanquiazul, la hipotética continuidad de Aitor Sanz y, entre otras cosas, pidió disculpas a la afición por el decepcionante final de temporada del equipo.

El dirigente comenzó su intervención asegurando que el Tenerife es «el club representativo de la Isla», de ahí su participación en el festejo. «Ojalá que esta cruz ilumine nuestros éxitos futuros». Los del segundo equipo, que está a un solo paso del ascenso a Segunda Federación, son presentes. «Las campañas del B y del C son muy buenas. Son extraordinarias. Están en la línea de lo que hemos venido diciendo, que es muy importante tener una besa sólida y bien estructurada que pueda servir como formación para que los jugadores lleguen al primer equipo».

Pocas opciones de 'playoff'

Cuestionado por las mínimas opciones que mantiene el equipo de Garitano de acercarse a los puestos de 'playoff' de ascenso, Rivero combinó la responsabilidad de un mensaje realista y contenido con la obligación de no dar por finalizada la temporada. «Vamos a esperar al partido del domingo. Conseguida la permanencia, toca mirar al futuro para tratar de estar lo más arriba posible. Las matemáticas dicen que hay mínimas opciones de alcanzar el sexto puesto. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el partido del domingo. Hacer nuestro trabajo y luego mirar lo que van haciendo los demás. Es una pena porque esta temporada la categoría ha estado muy igualada y hay muchas oportunidades».

A pesar de la sensación de oportunidad desperdiciada que impera en el tinerfeñismo, no ese el motivo que genera la frustración del presidente, sino la sensación de haber fallado a un público entregado. «Lo que más me fastidia es la respuesta que hemos tenido por parte de la gente, que no hemos estado a la altura de lo que ellos se merecen. Ha sido una afición muy fiel y los datos están ahí», lamentó.

El futuro, con Aitor Sanz y sin Garitano

Ahora que preparar con esmero el próximo proyecto parece más razonable que empeñarse en el milagro de la promoción, toca hablar del futuro. El banquillo, el primer dilema. Lo será a la hora de encontrar un relevo para Asier Garitano, que no va a continuar. El propio mandatario lo dio a entender en su reflexión. «Todas las temporadas pasa lo mismo. Este es un momento de especulación. Habrá tiempo de ver quién o quiénes reúnen el perfil que buscamos. Garitano tiene contrato y las dos partes lo van a cumplir. Tenemos un compromiso firmado que vence al finalizar la presente temporada. Estamos todos trabajando en la parte que nos corresponde. Al míster le corresponde mantener al equipo en tensión para superar el primer obstáculo que tenemos: el Racing de Ferrol».

En la 24/25 habrá nuevo técnico y podría, incluso, haber nuevo capitán. Aitor Sanz termina contrato y su continuidad no es segura. Será el jugador quien tome la decisión. El club cuenta con él. «A nosotros nos gustaría que siguiera. Es un símbolo, una leyenda. No solo por su rendimiento como jugador, sino por su ámbito humano», sentenció Rivero.