Bodiger: "Estoy preparado para jugar el sábado y sumar puntos con el CD Tenerife"

La última incorporación del CD Tenerife en el mercado de verano, Yann Bodiger, ya viste de blanquiazul. El centrocampista entrenó por primera vez con sus compañeros en la mañana del miércoles y posteriormente fue presentado. En el acto estuvo acompañado por los responsables de la secretaría técnica, Juan Guerrero y Mauro Pérez, que analizaron la negociación de este último movimiento como compleja, y pusieron en valor el esfuerzo realizado por el francés para acabar llegando a la Isla. «Quiero agradecer a todo el mundo. Estoy muy feliz de estar aquí con mi familia. Estoy listo para el sábado, disponible y preparado para sumar puntos. Fueron negociaciones largas, pero al final estamos aquí. Fue duro esperar, pero suele ser así. Quería estar en este proyecto. Estaba de acuerdo con el club hace tiempo a todos los niveles y luego el trabajo que tenían que hacer ya no era mío. Yo he estado trabajando, entrenando y pensando más en lo que viene que en lo pasado», afirmó el medio ante los medios de comunicación presentes.

Eligió Tenerife. Cuestionado por su elección, Bodiger destaca el «proyecto ganador del Tenerife», y resalta que «mi familia y yo queríamos estar aquí. El club ha estado ahí desde el inicio hasta el final y apostó mucho por mí. Hay un proyecto ganador. No sabemos cómo irá esta temporada, pero son tres años los que firmo», algo que agradecieron públicamente tanto Pérez como Guerrero. «Hay un grupo humano espectacular y se nota. He hablado de ello con Mo Dauda, Sergio González, con el que coincidí en Cádiz y Mellot, que también es francés. Me han dicho que aquí se vive muy bien, que el club está a tope y con mucha ambición», afirma Yann en lo que se refiere a la plantilla y la dirección de la entidad presidida por Paulino Rivero.

Posición. El director deportivo Mauro Pérez valoró la capacidad del recién llegado para ocupar dos posiciones, la de ‘seis’ y la de ‘ocho’. «Bodiger nos dará también potencial en el juego aéreo, que puede ser que ahí tuviéramos un déficit». Preguntado al jugador, se mostró receptivo a ocupar esas dos zonas del terreno de juego, aunque tiene sus preferencias. «Me siento más cómodo como mediocentro defensivo para organizar el juego con balón y cortar los ataques de los contrarios». En la medular, en principio, viene para ocupar el lugar de Aitor Sanz, aunque por características, los dos pueden funcionar dentro del esquema de Asier Garitano en un doble pivote, enfocado en contextos de partidos donde el equipo tenga que defender un resultado. En ese punto, por las características de los dos y su experiencia, pueden formar una pareja importante para el equipo durante el paso de la temporada. «Al equipo puedo aportar la experiencia de haber jugado en España mucho tiempo, en esta categoría», afirma Yann, que al mismo tiempo resalta su capacidad para crear una buena dinámica en la convivencia dentro del equipo con el resto de compañeros y cuerpo técnico. «Los puntos se consiguen en el campo pero también fuera de él. Pondré mi granito de arena para ser un grupo fuerte porque la temporada es muy larga. Habrá momentos buenos y otros malos. A nivel humano es importante estar unidos para cuando vengan situaciones malas», afirma el futbolista, que no solo quiere aportar dentro del campo sino también en el día a día del club y mostrarse como una persona cercana con los aficionados tinerfeñistas.

Ambicioso. En diferentes ocasiones, Bodiger resaltó el carácter ganador que ha notado en las pocas horas que lleva en la Isla, por parte de los dirigentes del club y de los propios futbolistas que componen la plantilla que dirige Asier Garitano y que hasta la fecha ha sumado nueve puntos de 12 posibles, para ocupar en la cuarta jornada la cuarta posición. «He visto los partidos y se nota que el Tenerife tiene una identidad, tiene la misma idea en todos los partidos», apuntó. Sobre su primera toma de contacto con el entrenador blanquiazul, desveló que «me ha hablado como uno más de la plantilla y sobre el juego. Ya pensamos en el partido ante el Albacete de este sábado». Difícil será verle de titular, ya que la pareja en la medular formada por Sergio González y Álex Corredera ha funcionado muy bien desde que Aitor Sanz tuvo que abandonar las convocatorias por lesión tras la primera jornada. Sin embargo, formará parte de la convocatoria y es muy probable, salvo que el guión de partido no sea favorable para él, que tenga los primeros minutos con el CDTenerife ante el cuadro manchego, en el Heliodoro Rodríguez López.

Larga negociación. El CD Tenerife anunció la llegada de Yann en el último día del mercado de fichajes y en el tramo final del mismo. Fue el resultado de una negociación muy compleja y donde club y jugador tuvieron que tener muchísima paciencia.

«Ha sido un fichaje trabajado a fuego lento, con muchas idas y venidas. Fueron muchas llamadas de Mauro por teléfono, pero ya está con nosotros y es un placer para todos. Ha firmado por tres años y eso quiere decir que entiende y cree en nuestro proyecto», afirmó Juan Guerrero. De la misma forma. Mauro quiso agradecer la lealtad que mostró el futbolista, que fue tentado por otro club a última hora. «A Yann durante este tiempo lo teníamos... y se caía. Así como unas cuatro veces. Cuando hay un tercero, como el Granada, el club en el que estaba en este caso, nosotros nos quedamos descolgados. Otro equipo muy potente apareció al final, pero él tenía el foco puesto en Tenerife, hay que valorarlo por ello. Solo era cuestión de que se cerrara el acuerdo de salida con el Granada», concluyó el director deportivo.