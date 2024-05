Luismi Loro: "Estaría encantado de firmar en el Tenerife con Calleja"

Luis Miguel Loro Santiago (Fuenlabrada, 1979) jugó tres temporadas en el CD Tenerife y anotó 17 goles. El más importante, un sensacional tanto de falta directa en la eliminatoria de ascenso a Segunda frente a L’Hospitalet. En la Isla fue feliz y dejó grandes amigos. Por eso regresa siempre que puede. Loro pertenece al grupo de trabajo de Javi Calleja, técnico al que conoció en las inferiores del Villarreal y con el que ha trabajado en el club castellonense, Alavés y Levante. Actualmente, imparte una formación relativa a la metodología de trabajo con delanteros que va dirigida a futbolistas y formadores. De ahí su reciente paso por la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Nos sorprendió verle esta semana en Tenerife.

Hace ya cinco años que empecé con una metodología, que la he terminado este año, una metodología del delantero. Y bueno, como tengo amistad con Carlos Ruiz, le comenté la posibilidad de que pudiera enseñársela a los entrenadores del fútbol base y a los chicos. La idea empezó ahí. Ya he contactado con otros clubes. Pronto iré a Villarreal y Valencia.

¿Y en qué consiste?

Pues es un poco en la mejora del jugador. Ahí se tratan varios aspectos. No solo a nivel de fútbol, sino también de cómo darle la mayor importancia al futbolista, de ir al detalle con él: reuniones, charlas... y luego trabajo específico en campo. Allí hicimos una clase de práctica por la tarde, el entendimiento de la posición, de las situaciones que tiene que manejar un delantero de cara a hacer goles, todo ese tipo de cosas, pero más en específico. Esto es un complemento, es un complemento para ir más al detalle con el jugador, independientemente de que luego haya un trabajo de equipo.

¿Y qué tal fue con los chicos?

Los seis chicos que vinieron, su actitud fue buenísima, la predisposición y la atención fue buenísima. Les gustó mucho porque trabajan situaciones que disfrutan más.

Usted pasó por el Tenerife hace algunos años. Habrá una gran diferencia entre El Mundialito y la Ciudad Deportiva.

Sí. Es una barbaridad, la verdad. Me ha sorprendido para bien, muchísimo. Y bueno, tienen unas herramientas y unas condiciones para poder trabajar espectaculares. Tienen que aprovecharlo, los entrenadores, intentar aprovechar esas situaciones para dar los mejores servicios y las mejores herramientas a esos chavales que puedan llegar algún día al primer equipo.

Luismi Loro en la Ciudad Deportiva Javier Pérez / C.D.T.

¿Tuvo tiempo para reencontrarse con algún conocido?

Sí, claro. Estuve con gente como Carlos Ruiz, Dani Hernández, Suso o Ricardo. Además de excompañeros, son amigos.

Pero no con Aitor Sanz, que coincidió con usted y es el único que sigue en activo.

No pude verlo. La verdad es que me dio pena porque no pude verlo. Llegaron de viaje el lunes a mediodía. Fue todo muy precipitado todo porque yo me marché justo esa mañana.

Ahí sigue. Con 39 años, jugando y siendo uno de los mejores.

Pues tiene mucho mérito. Es un ejemplo para toda la gente del fútbol base y todo el que se pueda sentir identificado con el club debe mirarle a él como espejo. Coincidí con él en mi último año en Tenerife. El suyo fue el primero. Fue uno de los jugadores que me sorprendió para bien por el rendimiento inmediato que dio. Era un chico que no había debutado en Segunda División. Sin embargo, se ha visto durante todo este tiempo, en todos los años que ha estado, que es una categoría que incluso se le ha quedado corta.

Esa fue la temporada de las 19 amarillas. ¿Bromeaban con eso en el vestuario?

Sí, es verdad que hablábamos mucho de eso, que cuando entraba era muy intenso en la presión. Muchas veces, con ese ímpetu que tenía, iba a robar y metía la punterita y le sacaban alguna tarjeta.

Me consta que sigue muy de cerca Primera y Segunda División. ¿Cree que el Tenerife tiene opciones de pelear por la promoción de ascenso?

Lo veo complicado, sobre todo porque tendría que hacer una racha seguida de victorias muy grande. También porque tiene muchos equipos de por medio. Tendría que ganar mínimo cuatro partidos y empatar otro. Sería la única manera y yo lo veo muy complicado.

Hablando del futuro. El Tenerife busca entrenador para el año que viene y Javi Calleja y su staff buscan equipo. ¿Le haría ilusión?

Yo estaría encantado de firmar en el Tenerife, eso está claro, pero no depende de mí. Es él quien elige y su representante quien negocia con los clubes. Al final, nosotros estamos ahí para dar nuestra opinión, para aportar nuestras cosas y luego el míster decide.

Es imposible no preguntarle por el famoso gol al L´Hospitalet en el playoff. Aquel ascenso a Segunda fue vital para la supervivencia del club.

Totalmente. Al final, veníamos de un año complicado en el que perdimos en la última eliminatoria. Es como dices, hubo recortes económicos muy importantes. Hubo muchos, muchos condicionantes que hacían que esa temporada se tenía que ascender sí o sí y esa presión la sentimos. Sabíamos que el primer gol era fundamental. El partido lo afrontamos con muchas ganas de dejar solucionada la eliminatoria. Tuve la suerte de marcar el primer gol y se consiguió lo que queríamos. Fue un paso al frente, un paso adelante porque otro año en Segunda B... no sé qué hubiese pasado.

¿Fue ese su momento más feliz en el fútbol? ¿Ese gol?

Sí. Hice buenas temporadas y tengo recuerdos felices, pero un momento concreto como ese no recuerdo ninguno. Se juntó todo: la situación, el gol, el rival... y que acabamos subiendo.

Debió ser un año muy complicado por la obligación de estar arriba.

Sin duda. Siempre sentimos esa presión de que había que ascender. Por suerte la temporada fue muy buena. Aquel equipo era muy regular y eso nos permitió mantenernos en cabeza. De no haber estado ahí hubiéramos sufrido más. Sí que disfrutamos de algunos momentos, pero también recuerdo otros muy complicados como los partidos frente al Leganés o la victoria en el campo del Oviedo, que marcó un antes y un después. Recuerdo que Aitor Sanz jugaba en el Oviedo y le tocó marcarme. Alguna patada me dio. El tío era muy pesado [se ríe].

¿Echa de menos Tenerife? ¿Qué le gusta hacer cuando regresa?

La verdad es que sí. Mis hijos, por ejemplo, siempre me preguntan cuándo volvemos. Ahí tengo amigos y algún familiar. Cuando vamos necesitamos días para poder ver a toda la gente que queremos. Gente del boxeo, que me gusta mucho, en Candelaria, amigos del fútbol, ir a comer pescado a alguna cofradía o dar una vuelta por la Isla. Hace dos años, por ejemplo, dimos la vuelta a Tenerife y pasamos por Masca. Nos encantó, pero los niños se marearon [se ríe]. Es un lugar fantástico.

La última, de fútbol. Hábleme de sus gustos actuales. ¿Con qué disfruta?

Pues veo mucha Premier, mucho fútbol inglés, que es muy divertido porque se juega a un ritmo muy alto. De futbolistas me quedo con Haaland, con Bellingham y con Rodri Hernández, que lo tuve en Villarreal y es una locura.