El delantero del CD Tenerife Ángel Rodríguez, el gran fichaje del mercado blanquiazul para la temporada 23/24, fue presentado este jueves en una de las estaciones DISA, patrocinador del club tinerfeñista y mostró su felicidad de volver al equipo de su tierra.

"Estoy muy feliz por llegar a mi equipo, a la Isla. No ha sido una decisión fácil, he tenido que consultarla muy bien y he pensado en ella varias semanas. Es difícil porque la gente sé que espera mucho de mí y yo voy a intentar llenar de alegrías el estadio. En todos los equipos que he firmado he tenido responsabilidad pero es obvio que me crié aquí. El equipo que estamos formando es competitivo y va a hacer que la gente vaya a vernos con ilusión", declaró de inicio Ángel Rodríguez.

Sobre temporadas anteriores, "hubo intereses pero mi ilusión siempre fue jugar en Primera División, desde que empecé en el fútbol. No es fácil llegar he intentado mantenerme en Primera muchos años. Cuando Juan y Mauro me llamaron decidí venir porque creo que todavía tengo fútbol, es un reto importante para mí y quiero disfrutarlo cada día. Llegar a El Mundialito me trajo muchos recuerdos".

Sobre un posible ascenso, "sería el colofón de mi carrera pero vamos a trabajar en ello yendo partido a partido. No podemos pensar en el más allá porque la Segunda es muy complicada. Eso sí, tendremos en la mente siempre la ilusión de hacer algo importante. Siempre es importante que la afición esté ilusionada, nosotros tenemos que trabajar para que disfruten".

Ante la pregunta de un cifra de goles que se marca fue claro. "No prometo una cifra de goles. Lo que si puedo prometer es compromiso y trabajo". La llegada de Ángel Rodríguez comenzó en febrero, cuando se cerró la ventana de refuerzos del mercado invernal. "Empezamos a trabajar Suso, Ricardo, luego cuando llegó Mauro", declaró Juan Guerrero, responsable de la secretaría técnica.