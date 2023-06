Este verano sí. El CDTenerife anunció un acuerdo con el delantero tinerfeño Ángel Rodríguez por dos temporadas más una opcional. El nombre del jugador de Geneto ha estado ligado a la actualidad tinerfeñista y el mercado de fichajes las últimas temporadas pero en esta ocasión su incorporación es ya una realidad. Su llegada al equipo del Heliodoro Rodríguez López supone un gran refuerzo anímico para la afición blanquiazul tras una temporada en la que el equipo nunca estuvo cerca de competir por el ascenso de categoría. Todavía queda mucho mercado por delante pero que el primer fichaje oficial sea el de Ángel Rodríguez convierte al CDTenerife en uno de los equipos a tener muy presente en la campaña 22/24 a ojos del resto de equipos de la categoría de plata.

«Quiero devolver todo el cariño que he recibido estos días con trabajo y dedicación. Volver a casa después de tanto tiempo es un aliciente muy importante para mí y estoy muy satisfecho de regresar al CD Tenerife trece años después. Estoy convencido de que volveremos a vivir grandes momentos juntos. Tengo muchas ganas de volver a jugar en el Heliodoro con la equipación blanquiazul de la próxima temporada», declaró Ángel para los medios oficiales del club tinerfeño.

Desde febrero, en los micrófonos de Radio Club, el consejero responsable del área de fútbol Juan Guerrero, ya manifestó públicamente que Ángel jugaría en el CDTenerife si el futbolista de 36 años quería. En las oficinas del Heliodoro Rodríguez López siempre han considerado este refuerzo clave de cara al proyecto 23/24, pero al mismo tiempo han tenido muy presente que estaban ante una operación altamente compleja.

En ella también ha participado activamente el máximo accionista de la entidad tinerfeña, José Miguel Garrido. El no conocer por entonces el margen salarial que tendría el club ha sido el principal obstáculo para cerrar el acuerdo y el paso del tiempo desde el mencionado mes de febrero no hacía otra cosa que despertar las dudas sobre si el fichaje llegaría a buen puerto. En la espera, el CDTenerife no estuvo pasivo. Ángel Rodríguez no ha estado falto de otros pretendientes durante las últimas semanas, por lo que ha sido necesario una estrategia en la que ha participado el presidente Paulino Rivero y el nuevo director deportivo Mauro Pérez. Este segundo junto al entrenador Garitano siguen trabajando en reforzar la plantilla, con la idea de poner la guinda con Ángel, al que el nuevo técnico lo consideraba un refuerzo sobresaliente de cara a la capacidad goleadora del equipo.

En todo este proceso, dos actores han sido clave para que el tinerfeño vista finalmente la camiseta del CDTenerife. Ricardo León, con el que ascendió a primera en el último gran hito del club, y Suso Santana, excapitán blanquiazul, leyenda de la entidad canaria y actualmente entrenador del juvenil división de honor. Las llamadas y mensajes de Ricardo y Suso fueron importantes para convencer al nuevo delantero blanquiazul del proyecto y la gran ambición que hay en el club para firmar en la 23/24 unos resultados sobresalientes con el ascenso en el punto de mira. También, el exjugador del RCD Mallorca conocía de primera mano la ilusión que despierta su llegada en la afición y el respaldo, cada vez mayor, que cuenta el club de cara a la nueva campaña.

Ángel Rodríguez se fue del CDTenerife un oportunista goleador que estuvo a la sombra de Nino y Alejandro Alfaro en su última temporada como tinerfeñista y vuelve para liderar el frente de ataque del equipo de su tierra. Sabe lo que es ascender a Primera con club blanquiazul. Estuvo en la plantilla dirigida por José Luis Oltra en la campaña 08/09, junto a los ya mencionados Nino, Alfaro y a jugadores que dejaron su nombre en la historia tinerfeñista como Culebras, Sergio Aragoneses, Dani Kome o Ricardo León. Ese curso, el tinerfeño aprovechó los minutos que tuvo en los 33 partidos en los que participó para hacer un total de seis goles. Por aquel entonces era un suplente de lujo que sumó su acierto al de Nino, que firmó 29 tantos en liga y al de Alejandro Alfaro, que se fue hasta los 20.

Ahora le toca liderar una delantera en la que le espera con los brazos abiertos Enric Gallego. Un delantero alto, que domina el juego aéreo y que se puede complementar a la perfección con el recién llegado, ya que el canario destaca más allá de tener una gran capacidad para hacer gol por una gran movilidad y una sobresaliente lectura del juego. La mezcla entre un delantero más estático y otro que vaya al espacio parece ser la fórmula de salida del CD Tenerife de Asier Garitano.

Con este movimiento el club da un paso al frente en uno de sus principales objetivos: recuperar el orgullo de pertenencia y tinerfeñizar la plantilla. Ángel ha disputado 108 encuentros oficiales con la camiseta tinerfeña, desde que debutó en el Heliodoro Rodríguez López el 15 de enero de 2006. Ahora el contador vuelve a caminar y el ariete vuelve con la intención de dejar su huella en la historia del club al que llegó desde la cantera.