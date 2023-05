Mañana vivirá su último partido en el banquillo del CD Tenerife, pero Luis Miguel Ramis parece que no olvidará su estancia en la Isla. De hecho, no lo hizo desde su primera etapa en el equipo como futbolista en la década de los 90 y así se demuestra en el último vídeo publicado por el Club en homenaje al que ha sido su entrenador durante los últimos 122 partidos.

Y en esta ocasión, el técnico ha dejado de lado la parcela deportiva y ha declarado su amor a la Isla a través de sus mejores recuerdos, especialmente a su llegada al Club de la mano de Javier Pérez.

Carnaval, rincones, estudios... y hasta su menú más repetido son algunos de los 'secretos' que Ramis desvela en este testimonio, con el que la afición blanquiazul vuelve a emocionarse. Hoy viernes recibirá el premio de Leyenda del CDT y cada imagen y cada palabra del míster en este video avalan la elección del Club.

Lo primero que sorprende es su visita al Campus de Anchieta de la Universidad de La Laguna. Un paseo por las aulas y laboratorios de la Facultad de Farmacia, donde el catalán cursó estudios de Ciencias Químicas, sirven para que muestre que incluso en su juventud tuvo los pies en la tierra.

Pensando en su futuro se matriculó en la institución lagunera aunque admite que los entrenamientos le impedían acudir con regularidad a clase. "Venía a las prácticas y a los exámenes" cuenta acerca de su interés por "seguir aprendiendo".

No obstante, su implicación en la vida diaria de Tenerife es mayor cuando se trata del ocio de Ramis y aquí es donde termina de conquistar a los aficionados solo con dos referenciass. La primera a la fiesta por excelencia en la capital de la Isla: "He frecuentado esta plaza (del Príncipe) en diferentes noches de Carnaval y he seguido viniendo muchos años", explica el técnico.

La otra está relacionada con uno de los establecimientos de restauración más populares de Santa Cruz de Tenerife: "Recuerdo los zumos y batidos del Viva María, que íbamos casi cada noche", explicó.

Mejores momentos

La vinculación de Ramis con la Isla se demuestra en otros detalles tales como que, según comentó, los primerosviajes de sus hijos en avión fueron para conocer Tenerife. "Tengo residencia aquí", confirma además el técnico, que no duda de los momentos más relevantes de cuántos ha vivido en la Isla, ambos relacionados con el fútbol aunque uno de cuándo era jugador y el otro ya como entrenador.

"La clasificación para la UEFA es especial, muy especial" señaló Ramis quien también tiene claro el segundo de esos momentos inolvidables: "Obviamente la recepción en el aeropuerto a la vuelta de Gran Canaria con la eliminación en playoff a nuestro eterno rival". "Esas dos fotos forman parte de mi vida", concluyó.