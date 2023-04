Javi Alonso busca salir del ostracismo

Se da la circunstancia de que en los últimos dos meses Javi solo ha tenido participación en un partido oficial del representativo. Fue en el derbi, coincidente con la última victoria blanquiazul en liga, pues desde entonces el Tenerife se olvidó de ganar y fue alejándose de forma paulatina del sueño de los playoff, que ya son una quimera.

Desde el 10 de febrero, Alonso no ha sido titular ni una sola vez, al tiempo que ha ido cobrando fuerza la predilección del cuadro técnico por cualquier otro de los mediocampistas del plantel. A día de hoy, el canterano es el último de la fila después de los incombustibles e indiscutibles Aitor Sanz (2382’) y Corredera (1113’); de un José Ángel que ha ido de más a menos (1559’) y de Larrea, que suma menos minutos en total (525’) pero sí ha sumado en los tres últimos partidos a domicilio, ante Oviedo, Alavés y Lugo.

Javi Alonso se tomaba este curso como una prueba de fuego para ca sí mismo que había dejado definitivamente atrás las secuelas de su grave lesión y consiguiente visita al quirófano. Este curso le ha regalado algunas buenas experiencias, entre ellas el feliz resultado del clásico con su participación durante casi media hora, pero no ha convencido su rendimiento del todo y es uno de los nombres cuya permanencia en el próximo proyecto es una incógnita.

Con contrato largo con el Tenerife, será en verano cuando los jerarcas del representativo y él mismo habrán de definir si le viene bien una cesión donde sumar los minutos que, de momento, se le niegan en su club de siempre. Más todavía porque la parcela de creación es una donde habrá movimientos, con total seguridad, de ahí los avances en operaciones como la emprendida para traer a Febas, del Málaga. Entretanto, tendrá Javi tiempo y margen suficiente para mejorar sus cifras personales y también sus sensaciones. De momento, los dígitos del profesional sureño están por debajo de sus propias expectativas y también lejos del listón que dibujaba su progresión meses atrás, entre noviembre y enero, cuando llegó a concatenar varias titularidades y partidos consecutivos dejando buenas señales.

Larrea: «Vivía en una frustración»

Pablo Larrea, otro de los centrocampistas que vive fuera de la titularidad en estos momentos, confesó ayer en Televisión Canaria su alto grado de «frustración constante» durante el tiempo que pasó entre algodones. «Me despertaba por la masñanas y ya estaba penasndo en la rodilla, me levantaba de la siesta y ya me iba a apoyarla a ver cómo estaba; me pasaba las 24 horas así, no era feliz y todo eso se expresaba en mi relación con los demás», relató. «Habiendo vivido lo que he vivido, ahora estoy muy feliz. Sobre todo, por haberlo superado esto», confirmó.