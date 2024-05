Asier Garitano resalta la relevancia de los revulsivos

Asier Garitano, entrenador del representativo, quiso poner el acento en el papel de los revulsivos que salieron en la segunda parte y desatascaron el envite cuando se aproximaba al 0-0. El técnico insistió en reiteradas ocasiones en la necesidad de «pelear esta temporada hasta el final», si bien admitió que les gustaría «estar un poco más arriba» a estas alturas de competición, ahora que alcanzar la sexta plaza más bien parece una quimera. Aún así, quedan ínfimas opciones matemáticas de lograrlo en las jornadas que faltan.

«Hemos estado bien, sobre todo sin balón», apuntó sobre el partido. «Hemos generado suficientes ocasiones para ponernos por delante pero nos ha faltado lo más importante, que es la eficacia en el área para estar tranquilos», prosiguió en su relato. En este sentido, ironizó cuando se le preguntó por la pólvora mojada que mostraron sus dos delanteros principales, Ángel y Enric Gallego. «Si no marcaron, ahora al banquillo», respondió al respecto.

«Hemos tenido el gol a tiro, pero hoy [por ayer] nos ha costado. Y cuando parecía que se iba a acabar el partido sin marcar, hemos hecho dos», consignó. En esta dirección, verbalizó que «en el fútbol actual es muy importante el papel de los hombres de banquillo». Asimismo, celebró que el curso de los acontecimientos fuese diferente al del duelo de la primera vuelta, que se desniveló claramente del lado del Racing. «Allí en Ferrol sufrimos por sus características. Queríamos bajarles la velocidad para que no corrieran a la espalda. Sin balón lo hemos vuelto a hacer bien y luego hemos podido atacar y hemos generado las ocasiones más claras del partido», repitió. «La pena es habernos ido al descanso sin anotar, pero en la segunda parte seguimos creyendo que se podía dar y nos vamos satisfechos con los goles de Teto y Bodiger», completó.

Garitano no ocupó ayer su sitio habitual en la banda y vivió el partido en los palcos de prensa. «Se ve distinto, pero la mar de bien. El trabajo del entrenador es durante la semana; durante el partido, si encima tienes la suerte de acertar con los cambios, pues perfecto», adujo, una vez más remarcando en su discurso la relevancia que tuvieron los hombres de banquillo. Así, Ethyan hizo de asistente, Nacho fue crucial y los goleadores fueron igualmente dos hombres que empezaron en la suplencia, como Teto y Bodiger.

«Han trabajado todos bien y ha sido un triunfo muy merecido», resumió. A título individual, dijo alegrarse mucho por Nacho Martínez. «Ya lo he dicho, que es fundamental tener a jugadores así. Hoy les toca a unos salir desde el banquillo y otro día serán otros. Hay cinco cambios, hay que trabajar bien en el día a día, estar en condiciones y, en su caso, suele entrar bastante rápido a los partidos», señaló respecto al rol del madrileño.

Para acabar, Garitano se propuso seguir compitiendo en las cuatro jornadas finales, empezando por la del domingo en Cartagena. «Ahí vamos, nos gustaría estar más cerca y con menos equipos por delante; pero ahora ya nos centramos en recuperar a la gente y enfrentarnos a un rival que está muy bien respecto a cómo estaba antes», dijo Asier, quien quiso comenzar su alocución testimoniando su felicitación al Tenerife B. De forma particular, quiso resaltar el trabajo de Mazinho «como entrenador que es».

Por otro lado, no le gustó demasiado al técnico que trascendiera «antes de tiempo» el alcance de la lesión de Yanis Rahmani. «Ya pasó con Álvaro Romero y creo que no es bueno, porque el club no ha emitido aún su parte», señaló.

[object Object] Otra lesión grave que afecta al Tenerife. No quiso Garitano el viernes ni tampoco anoche confirmar la gravedad de la lesión de Yanis Rahmani y ya sus declaraciones denotaron cierta preocupación. El jugador francoargelino ya ha dicho adiós a la temporada por tener dañado de consideración el cruzado. Su lesión es semejante a la que acusó Álvaro Romero y tendrá que pasar por quirófano. Ahora bien, al tratarse de un futbolista cedido ha querido el representativo actuar con absoluta cautela a la hora de periodificar su operación. Aún no se ha determinado si será en Vitoria y si la efectuará Mikel Sánchez, el especialista que intervendrá a Romero esta misma semana. Es la quinta lesión grave que sufre la plantilla blanquiazul durante este curso. También Fer Medrano tuvo que parar, en su caso por una luxación de hombro, lo mismo que Javi Alonso en pretemporada. Aitor cayó a la enfermería, pero esquivó el quirófano.

Suscríbete para seguir leyendo