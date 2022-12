Corredera y Sam, titulares

El partido frente al Pontevedra sirvió para que dos piezas clave, la temporada pasada, volvieran a la titularidad tras una larga espera. Álex Corredera, que estaba en fase de recuperar el ritmo competitivo, partió desde el doble pivote junto a Larrea, mientras que Shashoua jugó en la mediapunta, la posesión en la que mejor rendimiento ha dado desde que se puso la camiseta blanquiazul. El primero tuvo que parar por molestias en unos de sus pies, lo que le obligó a pasar por quirófano. Su última aparición en un once titular, sin contar el partido del centenario ante el Brondby , fue el 24 de septiembre, contra la Ponferradina (2-2) y tan solo estuvo 13 minutos sobre el terreno de juego, ya que vio la tarjeta roja por una fuerte entrada. Fue el aviso de que no podía seguir jugando con dolor y desde entonces su equipo ha jugado quince partidos entre LaLiga SmartBank y la Copa del Rey, en los que se reparten cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas. Más tiempo llevaba esperando Sam Shashoua para volver a jugar un encuentro desde el inicio. Sus molestias físicas, que tienen que ver con una pubalgia, le hicieron hacer parte de su recuperación en Estados Unidos, donde también fue operado. 19 partidos después, en Pasarón, volvió a ser titular en partido oficial.

Poco a poco

El cuidado por parte de Luis Miguel Ramis para tratar la vuelta de los dos ha sido máximo. Les dio 90 minutos contra elBrondby en el centenario y pocos minutos en algunas citas ligueras. A Corredera por ejemplo lo utilizó 18 minutos ante el Deportivo Alavés. También el propio entrenador manifestó que el catalán todavía no estaba con el ritmo que necesita para partidos intensos y por eso no jugó en las siguiente jornada como local frente al Andorra. Shashoua por su parte ha participado en los últimos cinco partidos: Contra Las Palmas (14’), Real Oviedo (30’), Alavés (29’), Villarreal B (23’) y Andorra (14’). Tan solo una victoria en todos ellos, por dos empates y dos derrotas. No encontró Ramis el efecto revulsivo en él, aunque el plan para la segunda vuelta pasa porque los dos sean titulares y ayuden al equipo con balón, lo que ha sido un déficit este curso.

15 Partidos Desde la última titularidad de Corredera, en el que el equipo ganó cinco, empató cinco y perdió cinco.

19 Partidos Llevaba esperando Shashoua para volver al once inicial, desde el 27 de agosto frente al Levante.

Futuro

Mientras que Álex Corredera termina contrato en junio de 2024 y hay tranquilidad en la secretaría técnica sobre su futuro, la situación de Shashoua requiere mayor ritmo en las negociaciones. Su contrato vence en junio de 2023. Desde que llegó al club tinerfeñista no ha parado de crecer su valor de mercado y con 23 años y libre, no le faltarán destinos apetecibles en cuanto a nivel competitivo como económico.

El nuevo consejo blanquiazul ven en el inglés uno de los activos más importantes de cara al futuro y ya han comenzado los acercamientos para firmar su continuidad. Son optimista. La afición mientras espera ver la mejor versión del mediapunta, que ha dejado grandes destellos de calidad pero que las molestias físicas han sido una carga desde el primer día que puso el pie en la isla.