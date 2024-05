Primer jugador del CD Tenerife que confirma que seguirá en la temporada 24/25

Enric Gallego se convierte en el primer futbolista del CD Tenerife que confirma con absoluta nitidez que formará parte del proyecto 2024/25 del representativo. Aunque tiene contrato en vigor, sus palabras cierran la puerta a cualquier posible especulación o duda respecto a su futuro profesional.

«Volveré el año que viene con más fuerzas aún y con la máxima ilusión», enunció el ariete barcelonés, que no está satisfecho con su bagaje goleador ni tampoco con los resultados colectivos. «Llegamos a creer en esa mnima posibilidad que surgió con los últimos buenos resultados, pero ya estamos fuera», asumió.

Gallego estaba ayer aún muy golpeado por el duro varapalo de Cartagena, donde el equipo ofreció una versión muy gris y se mostró absolutamente incapaz de hacer goles. «El comienzo del partido nos marcó mucho. No estuvimos en ese nivel de competición en el que queremos y necesitamos estar siempre. Ellos salieron más enchufados y al final eso te penaliza. No fue una primera mitad buena por nuestra parte y eso nos condicionó un poco el partido. También el penalti, justo antes del descanso», relató el catalán.

Gallego sí sacó conclusiones más favorables de la segunda mitad, si bien ofreció a renglón seguido su perfil más autocrítico y pareció responsabilizarse de que el Tenerife acabase a cero en el Cartagonova. «El equipo sí que cogió la pelota y tuvimos acciones de ataque que no supimos finalizar. Yo mismo tuve alguna para marcar, pero no fue posible. Lo intentamos por todos los medios pero no se ha podido», dijo resignado, a sabiendas de que las últimas tres jornadas serán absolutamente intrascendentes a efectovs clasificatorios.

«Veníamos de unos resultados buenos, de competir, de sacar puntos. Creíamos en esa mínima posibilidad que teníamos, pero ahora ya es imposible. Ya estamos fuera de esa pelea», manifestó. Dicho lo cual, anticipó que saldrán a ganar todos los puntos que faltan para dejar al Tenerife en la mejor posición que se pueda.

Balance

«Somos profesionales y creo que hay que competir hasta el final. El próximo partido [contra el Amorebieta] saldremos al campo, pelearemos al máximo e intentaremos sacar el máximo de puntos posibles. Mientras más arriba quedes, mejor; somos conscientes de eso, somos profesionales y vamos a pelear hasta la conclusión, pase lo que pase», sugirió Enric. A la hora de hacer balance, cree que el aluvión de lesiones antes del parón navideño les afectó muy considerablemente, pero en todo caso sugirió que no han estado al nivel deseado.

«Hicimos un inicio muy bueno, ilusionante para todos. Luego puede ser que las lesiones hayan influido; el equipo se resintió por las bajas numerosas que había. En la Copa hicimos un buen trabajo y pudo condicionar también el desgaste, pero nosotros es que competimos siempre, cada vez que nos ponemos esta camiseta. ¿Que nos haya condicionado? No te sé decir, quizás sí. El caso es que tuvimos un tramo donde no estuvimos de la mejor manera, con ocho partidos sin ganar en liga, una racha que nos lastró. Últimamente parecía que el equipo volvía a tener resultados y había una mínima esperanza, pero la derrota de este último domingo ha sido muy dura. Ha sido un año ilusionante al principio, pero muy difícil también. No ha sido una buena temporada», reconoció. «Hemos tenido malos momentos y en esas situaciones hemos intentado dar la cara», fue otro de sus mensajes.

A título individual, Gallego fue muy claro: «Empecé muy bien, me encontraba con buenas sensaciones y ahí tuve la mala suerte de la lesión. Fue más de un mes y medio sin poder competir. Estar tanto tiempo parado me afectó. He intentado volver al nivel que estaba, he querido... es verdad que a un delantero se le mide por el gol. Creo que he tenido muchas ocasiones para meterlas y no las he metido. A veces, por más que quieras, no te entra. Al principio te entraban casi sin querer; luego ya no. Yo trabajo para el equipo; en cuanto a esfuerzo y a competir, estoy siempre ahí. ¿Los números? No han sido buenos y no estoy contento, está claro», cerró.

Con vistas a los últimos encuentros ligueros, Gallego se propone alimentar su cuenta goleadora. Es uno de los últimos alicientes que le quedan a un año gris, con más connotaciones negativas que positivas. «Esperaré a que entre la pelota en estos últimos tres partidos, apretaré para mejorar los números. Si entran los máximos, perfecto; si no, volveré la temporada que viene con más fuerzas y con la máxima ilusión, centrado en competir y en meter goles. Trabajo nunca va a faltar», señaló. De este modo, se convierte en el primer jugador que confirma cuál será su futuro en la 24/25.