Santa Cruz inicia la transformación de su comercio

Transformar al sector comercial de Santa Cruz de Tenerife. Éste es el principal objetivo del primer Plan Director de Comercio de la capital chicharrera, un documento que incluye más de medio centenar de acciones y que fue presentado este martes, 14 de mayo, en el primer Foro de Comercio de Santa Cruz, Estrategia y Digitalización, impulsado por EL DÍA-La Opinión de Tenerife y la Sociedad de Desarrollo.

El evento se desarrolló en Presidencia del Gobierno de Canarias y contó con la participación del consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez; el director general de Comercio y Consumo, David Mille; el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez; y la rectora magnífica de la Universidad Europea de Canarias, Cristina Oliveira. Durante el mismo, se llevaron a cabo diferentes ponencias y una mesa debate sobre la digitalización del comercio, y, además, tuvo lugar la conformación de la Mesa de Comercio del municipio, de la que forman parte todos los agentes implicados en el sector.

Con la implantación de este primer Plan Director de Comercio, cuya aplicación se prolongará hasta 2028, el Ayuntamiento chicharrero pretende favorecer la creación, desarrollo y consolidación de negocios del sector comercial de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, "permitiendo la generación de riqueza, la creación de puestos de trabajo de calidad y la durabilidad en el empleo", apuntó el alcalde.

Para ello, y según manifestó la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, se dotará a la ciudad de las herramientas necesarias, con el objetivo de dar respuesta al cambiante entorno estratégico, a los retos competitivos del futuro, y a las nuevas tendencias y necesidades de los consumidores, "impulsando el rol de la ciudad como núcleo comercial de la Isla, facilitando el posicionamiento de los comercios a nivel regional". "Sin duda, este plan pretende ser una palanca de cambio para el comercio de Santa Cruz", aseveró Pérez.

Entre las numerosas acciones que incluye el documento se encuentran la modernización de la oferta de productos y servicios comerciales; la formación en idiomas; el apoyo a los comercios en su proceso de digitalización; la revitalización de las zonas comerciales; la creación de espacios agradables y accesibles para la ciudadanía; la mejora estética de los comercios y su entorno; el apoyo al comercio a través de eventos y ocio de agentes externos; la dinamización de las zonas comerciales; el impulso de nuevos modelos de negocios; el apoyo al emprendimiento y al relevo generacional; la puesta en marcha de campañas comerciales; el fomento de la colaboración público-privada; la protección y apoyo a los mercados tradicionales; y la puesta en marcha de medidas para incentivar la ocupación de locales y solares vacíos.

Durante el foro, el alcalde resaltó que el comercio es uno de los sectores fundamentales en la creación de empleo en la ciudad, concentrando el 20% de todos los puestos de trabajo en Santa Cruz. "Por lo tanto, se trata de una actividad económica esencial para ejercer de motor de arrastre de la recuperación económica del municipio", agregó.

El municipio de Santa Cruz está conformado por pequeñas y medianas empresas de carácter familiar en su mayoría, donde los modelos de negocio son tradicionales y la digitalización tiene muy poca presencia en su día a día. De hecho, y según se indica en el primer Plan Director de Comercio de la capital tinerfeña, el 46% de los comercios de Santa Cruz no posee una página web en la que oferten sus productos o en la que se dé visibilidad e información sobre sus negocios. Sin embargo, el 76% está presente en las redes sociales, aunque "no explotan al 100% dicha oportunidad, ya que no promocionan sus productos de manera adecuada o no actualizan la información".

Según los datos que ofrece este documento, en 2002, el número de comercios en el municipio ascendía a 4.047 establecimientos. Con la crisis del 2007, Santa Cruz experimenta un descenso en el número de comercios, "llegando a disminuir en un 10% en 2010, respecto a 2002". "Los siguientes años, el cierre de comercios es notable". Tras la pandemia del Covid, en 2021 había en Santa Cruz de Tenerife un total de 16.157 empresas, de las cuales 4.910 están vinculadas al comercio, transporte y hostelería. Esto supone que aproximadamente el 30% de los negocios del municipio están relacionados con el sector comercial y la hostelería.

(Habrá ampliación)