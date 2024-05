Asier Garitano: «Hemos salido a jugar y ellos, a competir»

«Intentaremos acabar lo más arriba posible. Queremos seguir demostrando cosas y hacerlo sobre el campo», aseguró Loïc Williams ante los medios desplazados a Cartagena. El central blanquiazul hizo un balance positivo de su primer curso en el fútbol profesional y se mostró «contento por la confianza» recibida por Garitano, no tanto por la imagen y puesta en escena ofrecidas ayer. En este sentido, fue autocrítico y admitió que pudo hacer más en la secuencia del 1-0.«Ha sido una buena primera temporada en el fútbol profesional. Ahora quedan tres jornadas para la conclusión y vamos a competirlas hasta el final. Le estoy agradecido a muerte al míster, es el que me ha hecho debutar en el fútbol de Segunda. Pero no me corresponde a mí la decisión final sobre su futuro», fue otro de sus mensajes. En semejantes parámetros se manifestó Enric, quien sí aseguró que ha sido «un año difícil».