La nueva lateral del Santa Cruz Echeyde Helena Dalmases aseguró este martes que su equipo puede terminar luchando por el cuarto o quinto puesto de la competición, un optimismo que viene derivado de las buenas sensaciones que extrajo de su grupo en el debut del club en la División de Honor femenina ante el Mediterrani y por el nivel de intensidad que vive en los entrenamientos diarios.

La jugadora internacional del equipo chicharrero tiene muy claro que "podemos luchar por el cuarto o quinto puesto, podemos arañar eso, pero lo primero es asegurar la permanencia cuanto antes para empezar a pensar en otra cosa. A partir de ahí se verá. Tenemos mucho potencial y mucho que dar a lo largo de toda la temporada", destacó sobre los objetivos que se marca.

Helena puso en valor el trabajo que se hace en el día a día en su club y demanda a sus compañeras que "den lo máximo de ellas en todos los entrenos para que luego se vea reflejado el resultado en los partidos. Si entrenamos bien durante la semana luego el encuentro seguramente saldrá todo bien. Así suelen suceder las cosas".

La lateral-extremo también se refirió al estreno del equipo ante el CN Mediterrani, un grupo con un rodaje mucho más intenso que las Guayotas y que se ha clasificado recientemente para la siguiente fase de la Champions. Sobre ello destacó el buen rendimiento del Echeyde, del que dijo que "estuvimos tres cuartos igualados y luego al final, en el último, el Medi acabó escapándose. Creo que fue por la nuestra falta de partidos en la pretemporada. Ellas venían de jugar una Copa de Catalunya y la primera fase de la Champions... al final eso se nota".

No obstante Helena defiende que "el resultado del partido, 14-9, no refleja realmente lo que fue el partido. Entramos en el último cuarto perdiendo de uno (7-6) y al final nos hicieron un parcial de 7-3. Es la falta de partidos", insistió.

Sobre quién de sus nuevas compañeras le ha sorprendido más a lo largo de esta pretemporada e inicio, la catalana no se quiso mojar: "No sé, cada una tiene algo y todo muy bueno [risas]... Lola (María Ramos) me gusta como juega al igual que Elena (Alcón)... Es difícil la pregunta, pero es eso, cada una aportamos una cosa que nos hace que todo salga bien".

Para concluir, Helena habló sobre el próximo rival, el CN Sant Feliu, equipo que recibirá el sábado en la piscina Acidalio Lorenzo (11:30 horas). Advierte que "nos enfrentamos a un partido y con un rival con el que tenemos que darlo todo para poder ganar. No creo que sea un equipo fácil y tocará lucharlo también".