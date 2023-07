La internacional Helena Dalmases jugará la próxima temporada con el Santa Cruz Echeyde tras llegar a un acuerdo que vinculará a las partes durante el próximo ejercicio con opción a otro más. En este caso las Guayotas suman a su plantilla un fichaje top, ya que se trata de una jugadora con bastante experiencia tanto en la División de Honor como a nivel internacional.

Helena, de 1,66 de altura y 23 años, es una waterpolista que se desenvuelve en las posiciones de lateral–extremo, principalmente en el 4 o en el 5, aunque no es menos cierto que podría cambiar de lado si así se requiriese. Durante las últimas cinco temporadas ha estado jugando en el CE Mediterrani, equipo con el que ha disputado competición europea.

Trayectoria

Se inició en el CN Sant Feliu muy jovencita y pasó con posterioridad a defender los colores del Sant Andreu en donde dio un salto de calidad en el apartado deportivo que llamó la atención del Mediterrani. Durante esta etapa fue internacional por España en las categorías inferiores, siendo subcampeona de Europa júnior, campeona de Europa y quinta del Mundo.

Precisamente, en la temporada 18/19 entra de lleno en los esquemas del técnico Miki Oca, que la lleva a la selección Absoluta, con la que llegó a disputar encuentros de la Liga Mundial.

Antecedente

Durante el ejercicio pasado Helena Dalmases disputó 18 encuentros en los que sumó un total de 19 goles, dos de ellos frente al que es desde hace unos días su equipo, el Santa Cruz Echeyde. Precisamente el partido entre catalanas y chicharreras fue el que cerró la primera vuelta de la liga disputado el 14 de enero, choque que concluyó por un claro 14-7 a favor del CE Mediterrani.

En ese choque la nueva jugadora de Carlos de la Torre consiguió dos tantos en un choque encarrilado desde el primer cuarto. El Mediterrani estaba en otra liga, la de ser serio candidato a disputar el playoff, como así fue finalmente.

«Buena opción»

La jugadora se mostró "muy contenta y feliz" por unirse al proyecto del Echeyde, de las que dijo que "cuando Albert (Español) me explicó el proyecto de las Guayotas me pareció muy buena opción. Además, necesitaba un cambio y me pareció muy buena oportunidad para jugar en Tenerife".

Recuerda que "la temporada pasada fue la del debut del Santa Cruz Echeyde en División de Honor e hizo un muy buen papel. Fue el equipo de fuera de Cataluña que mejor se clasificó en todo. Quedaron súper bien en la tabla (séptimo puesto). Hicieron muy buen papel en el ejercicio anterior".

Objetivos

Acerca de los objetivos del equipo, Helena es clara y señala que "espero que el equipo llegue a lo más alto de la tabla y también entrar de lleno en la Copa de la Reina. También como objetivo más complicado también entrar en la Champions [risas]. No lo veo imposible. Si todas ponemos nuestro granito de arenas pues podemos hacer muy buen papel".

Puso en valor, además, el grupo que se está conformando, explicando que "somos un equipo joven, pero que también tiene un buen recorrido. Me parecen muy buenas jugadoras las que hay y creo que entre todas podemos hacer algo muy guay".

"Estoy muy contenta y tengo muchas ganas de empezar y de conocer a todo el equipo y de darles caña a todos los rivales que vengan", añadió para concluir.