Primer fichaje del CD Tenerife: Salvi Carrasco, hasta 2028

Un malagueño cosecha del 2001 para la portería del CD Tenerife. Salvador Montañez Carrasco, guardameta de la SD Tarazona, ya es el primer refuerzo del representativo para la próxima temporada. En las últimas horas, la operación pilotada por el consejero Juan Guerrero ha quedado resuelta favorablemente pese a la pujanza de otros pretendientes, incluso alguno de la máxima categoría. Firmará hasta la 2027/28.

Salvi Carrasco, como así se le conoce, se ha ganado un nombre en Primera RFEF por su registro de imbatibilidad –uno de los más brillantes en la corta historia de esta categoría, quebrado el domingo ante la Real B– y parece estar dispuesto a dar el salto al profesionalismo, como así acreditan su trayectoria creciente y su excelente momento de forma. Formado en el filial del Badajoz, empezó este curso en la Cultural después de muy numerosas especulaciones con su salida a un Segunda. Entonces hubo pretendientes, pero no acuerdo con el equipo leonés, que en enero sí permitió su desvinculación y posterior fichaje por el Tarazona.

«Fue una situación difícil que se dio, debido a la incertidumbre que ya hubo en verano sobre si salía o no. Estuvimos hasta el último día sin saber si me iba;entonces llegué al arranque de la liga sin hacer la pretemporada porque el entrenador no contaba con que estuviera. Fue complicado, pero de todo se aprende y esto me hizo más fuerte mentalmente», confesaba el nuevo jugador blanquiazul en una entrevista reciente.

Su entorno profesional confirma el acuerdo con el Tenerife y pone el acento en la insistencia del representativo, que apareció en escena cuando Carrasco estaba a punto de suscribir su fichaje por otro equipo. Indiscutible bajo palos desde su llegada al Moncayo, llaman la atención algunas de las providenciales intervenciones del meta andaluz, algunas de las cuales han tenido gran impacto en medios de comunicación y redes sociales; así como también su alto porcentaje de porterías a cero.

El Tenerife contempla dos escenarios para el curso próximo: el fichaje de un presunto primer portero –el preferido es Andrés Fernández, del Levante, como así avanzó EL DÍA– que Salvi Carrasco sea el segundo y salga Tomeu Nadal; o la otra opción, que sea el balear quien compita por la titularidad con el joven jugador firmado desde el Tarazona.