Más zorra todavía

"Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento”. Como hombre que se esfuerza en ser aliado del feminismo (al menos como yo entiendo el feminismo), aplaudo la letra porque no hay evolución lingüística sin que haya revolución. Pero Zorra va más allá del discurso manido de pretender equiparar el sustantivo femenino a la acepción positiva de zorro. Eso es sólo una cuestión formal, porque el contenido es más profundo.

Zorra es un alzar la voz, y una voz madura que, además de declarar su zorrería con orgullo, lo hace con alevosía edadista. Llamarse zorra a los 50 es de más zorra y declarar que ha llegado el momento de llevar la cabeza en alto es un derecho. Astuta, hedonista, nocturna, inteligente: la zorra puede elegir qué acepción es la de hoy porque todas son dignas si se eligen desde la autodeterminación, y la zorra de la canción por encima de todo es libre. Libre e individual.

No hay colectividad porque la letra habla en primera persona y no pretende representar ni a nadie ni a nada: no hay himno, es más simple. Yo soy una zorra, como quiero, y lo que opinen las y los demás está de más. Y en medio de polémica, se diluye el objetivo: Eurovisión. A un concurso se va a ganar, y a esta le va a costar porque lo social está por encima de lo musical.

Reivindicar, concienciar, pero el camino al triunfo es más fácil si además hay buena partitura, coreografías acrobáticas, agudos brillantes... Asumamos que de eso hay poco. Pero si nos basta lo de participar o soñamos con hacer del mundo un lugar mejor y más libre, o confiamos en que la incomodidad es signo de revisión y de cambio: el 11 de mayo España twelve points y Europe's Living a Celebration.