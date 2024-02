¿Cómo será el vestido de novia de Ana Guerra?

Ana Guerra va desvelando más detalles de su próxima boda con el también músico Víctor Elías. La cantante tinerfeña, que se encuentra además en plena promoción de su último trabajo discográfico, Érase una vez, está inmersa en los preparativos de este ilusionante día.

Primero fue la lista de invitados, que despertaba una gran expectación teniendo en cuenta el entorno de la pareja: entre los participantes de la edición de la lagunera de Operación Triunfo, el reparto de la serie que dio fama a Víctor Elías, Los Serrano, y la posible presencia de la reina Leitizia como prima del novio, son muchas las preguntas sobre este asunto que ambos han tenido que responder.

Hasta hace poco la fecha y el lugar elegido por la pareja para el enlace dejaron de ser una incógnita, ya que ambos desvelaron en un reciente reportaje para Hola! algunos detalles, de los más jugosos, de una de las bodas más esperadas del año.

El mes escogido ha sido octubre y su lista de invitados asciende a 350 personas. La cita no será en Tenerife, de dónde es oriunda la novia, sino que se han decantado por Madrid, en concreto en la Sierra de Guadarrama.

Ana Guerra y Víctor Elías en una imagen de archivo. / El Día

El vestido

Como en cada boda, el vestido de la novia es uno de los detalles que más intriga genera. Aunque lo previsible es que no se desvele del todo hasta el día del enlace, Ana Guerra ya ha dado algunas pinceladas del look que llevará el gran día.

Así, en la entrevista a la popular revista, la cantante ha contado que el diseño se aleja de la idea que tenía de niña, de "corte tradicional" y que como su visión sobre la moda ha madurado y evolucionado busca darle un punto moderno.

"Todo lo que me ha rodeado de moda este año, que pensaba que no iba a ponerme nunca, me ha encantado y el concepto de moda me ha ido cambiando", reconocía la cantante de Bajito, que añadía que el diseño será, por este motivo, "una simbiosis perfecta entre algo tradicional con un toque moderno".

La exconcursante de Operación Triunfo también compartió sus sentimientos sobre el aspecto del vestuario nupcial, admitiendo sentir "un poco de presión" debido a las expectativas que suscita: "Sé que el vestido es una de las cosas que despiertan más expectación en las bodas, así que estoy tratando de restarle importancia a ese aspecto y centrarme en lo que realmente quiero y con lo que me identifico".

Asimismo, la joven artista reveló la combinación de estilos que caracterizará su vestido, aunque aclaró que aún está considerando "diferentes propuestas" y que aún no ha decidido tomar medidas, ya que "podrían cambiar".