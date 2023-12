Javier Ambrossi y Javier Calvo disfrutan de las mieles del éxito tras el tremendo respaldo de su última serie, La Mesías. Los directores, a los que todo el mundo conoce como 'Los Javis', siguen recorriendo todos los actos que pueden para promocionar este título de Netflix.

Conocidos en el sector y queridos por el público, Calvo y Ambrossi han logrado conquistar al espectador a través del cine con La Llamada y de la televisión con La Veneno o Paquita Salas. En medio de todo este trabajo, les surgió la oportunidad de formar parte del talent show más importante de la pequeña pantalla: Operación Triunfo.

En el regreso del formato en 2017, los Javis fueron los profesores de interpretación en la academia y allí conocieron a la cantante tinerfeña Ana Guerra. A pesar de que la relación entre ellos parece ser de sintonía y confianza, el último encuentro ante las cámaras fue un tanto tenso.

Los tres coincidieron en la celebración de los Premios Forqué la pasada semana y en la alfombra roja se produjo el enésimo video viral de la tinerfeña, que también se encuentra de promoción de su último trabajo discográfico.

El reencuentro de los Javis con Ana Guerra en los #PremiosForqué



Y por supuesto que le preguntan por su vídeo viral en el que no se había enterado de nada pic.twitter.com/IH6gAzNHAT — El cine en la SER (@ElCineEnLaSER) 17 de diciembre de 2023

La preguntita

En los momentos previos a la gala, se produjo un encuentro entre los entrevistadores, Javier Calvo y la cantante Ana Guerra. Calvo lanzó una pregunta intrigante: "¿Por qué últimamente estás en todos lados?". Guerra respondió con humor devolviendo la pregunta: "¿Y tú?".

Javier Calvo explicó que estaba promocionando una serie, y su compañera también reveló que en ese momento participaba en los Premios dentro del espectáculo homenajeando a Concha Velasco.

El director de cine justificó su curiosa pregunta diciendo: "He notado que no te enterabas de nada". Sin negarlo, Guerra admitió: "Pero vosotros me conocéis, sabéis que es verdad". Ambrossi recordó algunas de las polémicas por las que la cantante había sido preguntada: "Le preguntaban por todo, por la ruptura de Aitana, no sé, ¿por qué más te preguntaban?". Guerra amplió la lista: "No sé, por algo de un torero. Si es que no me entero de nada". Antes de despedirse con expresiones de cariño, Calvo compartió una confidencia con la entrevistadora: "Huele igual que en la Academia".

Aunque se despidieron entre abrazos y 'te quieros', las redes no tardaron en saltar en contra de los directores, al entender que la cantante no se merecía esa pregunta. "Ana Guerra es un amor", señalaban sobre todo los seguidores de la artista, pero también algunos detractores que confirmaban que aunque no la seguían, entendían que la pregunta era desafortunada.