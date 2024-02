¿Se distancia Isabel Pantoja de su hermano Agustín?

Isabel Pantoja, de 67 años, ha abandonado su reclusión. Después de meses en Cantora, limitándose principalmente a asistir a sus conciertos y compromisos laborales, la cantante de 'Hoy quiero confesar' ha decidido volver a salir. Esta vez, lo ha hecho en compañía de alguien que no es su inseparable hermano Agustín, con quien rara vez se separa. Sin embargo, esta vez, la madre de Kiko Rivera ha optado por retomar sus relaciones sociales y alejarse un poco de la espiral de tristeza que la ha mantenido distante de uno de sus pilares fundamentales.

Agustín y Isabel comparten la mayor parte del día juntos. Él ha sido su amigo leal, hermano, representante, compañero y protector. Esta relación ha sido objeto de críticas por parte de muchos, quienes han llegado a afirmar que el hermano de la cantante tiene una influencia demasiado significativa en sus decisiones. A pesar de ser una figura fundamental en la vida de la artista, ahora se ha apartado un poco en uno de sus últimos planes.

Según información de Lecturas, Isabel Pantoja está reconstruyendo sus amistades y vida social sin la presencia de su hermano. De hecho, Agustín nunca ha formado parte de este círculo de amigas, que incluye a alguien llamado Mariló. Isabel está retomando su vida de manera independiente después de la muerte de su madre. Aunque antes compartían responsabilidades, ahora ambos hacen planes por separado, con ella en Córdoba y él en Madrid, como muestran las imágenes disponibles en la revista.

Isabel pasó varios días en la ciudad andaluza con su amiga Mariló, quien gestiona todos los tratamientos de salud de la cantante en esa zona. Es notable ver a la madre de Isa Pantoja disfrutando de su tiempo libre, relajada y acompañada de alguien que no es Agustín. Mariló es reconocida como un gran apoyo junto al hermano de la artista. Incluso durante momentos difíciles, como cuando Isabel casi pierde un ojo, ambos estuvieron a su lado.

Apoyo a la tonadillera

Agustín Pantoja se convirtió en el apoyo principal de su hermana tras la trágica muerte de su esposo. En ese momento, dejó todo para convertirse en un pilar fundamental en la vida de Isabel. Anabel Pantoja reveló que Agustín abandonó su carrera musical para encargarse de los negocios de Isabel después de la muerte de su esposo, Paquirri.

La relación entre Agustín y los demás miembros de la familia, especialmente con Isa y Kiko Rivera, ha sido objeto de tensiones. Isa ha compartido en varias ocasiones que Agustín la trató mal desde su infancia, dejando de hablarle cuando tenía 12 años. Kiko Rivera, por su parte, emprendió acciones legales contra su tío Agustín por supuestos delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal, tras descubrir que podría haber sido el responsable de sus problemas financieros.

En ese momento, Isa tomó una postura clara a favor de su hermano, lo cual con el tiempo condujo a un enfriamiento en la relación con su madre. En palabras de Isa: "No he revisado la documentación, pero me lo ha contado. Si es cierto, es comprensible que Kiko busque explicaciones, que esté enojado. Yo también lo estaría y buscaría respuestas. Ahora él me está entendiendo más.

Sabe que siempre estará en mí. En estos meses, hemos podido abordar temas que antes dábamos por sentado y que nunca habíamos discutido", compartió en 'El programa de Ana Rosa'. Esta etapa sigue resonando, siendo una herida aún abierta que no parece cerrarse, ya que Isabel sigue aferrada a su hermano y aparentemente no atiende las súplicas de sus hijos, quienes solo desean recuperar el amor de su madre.