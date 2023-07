Kiko Rivera vuelve a tener serios problemas de salud.

El hijo de Isabel Pantoja, que hace unos meses sufrió un severo ictus que supuso un antes y un después en su vida, ha vuelto a ser ingresado de urgencia y, hasta el momento, nada más se sabía de este ingreso hospitalario que se ha producido en las últimas horas.

Un ingreso hospitalario sobre el que el también hijo de Paquirri se ha visto obligado a hablar y ha sido en sus redes sociales, donde acumula un millón de seguidores, donde ha roto su silencio para contar que va a ser intervenido y que, además, este nuevo bache de salud ha sido esencial para reconciliarse con su madre, a quien le ha dedicado unas sentidas palabras.

"Mi corazón no funciona en condiciones"

Con una imagen sonriente que tomó su hija Ana, Kiko Rivera ha comunicado en una carta abierta qué es lo que le ocurre.

"Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones" comenzaba explicando el DJ. "stos días atrás han venido a verme y estar conmigo quien ha querido buscar un huequito en su vida para pasarla conmigo aquí, son muchos no voy a enumerarlos a todos pero si decirles en mayúsculas, gracias".

Sobre la reconciliación con Isabel Pantoja, Kiko Rivera le ha pedido un perdón público a la tonadillera y le ha agaradecido que no se haya separado de él en estos durísimos momentos. "Gracias mamá por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria.Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser", sentenciaba.