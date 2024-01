El debate de GH Dúo de este domingo, 14 de enero, ha dejado grandes momentos: desde las primeras peleas hasta una resbaladiza prueba para poder nominar.

Sin embargo, el momento más impactante de la noche llegó de la mano de Asraf Beno, quien durante los primeros días del concurso ha hablado con sus compañeros sobre las dudas que tiene sobre si su pareja, Isa Pantoja, podría estar embarazada.

Ion Aramendi, presentador del programa, ha sido el encargado de poner al público en alerta: "Si se confirma lo que ha dicho Asraf mañana podría haber titulares". Y, a partir de ahí, solo hubo que ver los vídeos relativos al tema para tener claro que Asraf tiene muchas ganas de ser papá junto a su reciente esposa.

El cotilleo de Ana María Aldón

Ana María Aldón, pese a no ser su pareja de concurso, sí que es una de las compañeras con las que Asraf más se ha desahogado en los primeros días del concurso. Y es con ella con quien ha tenido una conversación íntima en la que ha quedado claro las ganas que tiene el ceutí por ser padre.

"Yo quiero saber una cosa, yo he visto una cigüeña revoloteando y para mí no viene", decía Ana María Aldón, momento en el que Asraf aclaraba que su pareja y él tienen dudas sobre si pudiera estar embarazada: "No lo sé, este mes un poco dudoso".

Revolución en plató

Esta noticia fue toda una revolución en plató, sobre todo porque allí se encontraba como colaboradora Anabel Pantoja, prima de Isa.

“¿Tengo que darte la enhorabuena?”, le preguntaba Ion Aramendi al concursante, momento en el que las dudas fueron a más ya que Asraf pensó que iba a recibir una buena noticia.

Sin embargo, a pesar de las ganas y de que Anabel Pantoja intentara contactar con su prima para saber sobre el posible embarazo, todo quedó en el aire, ya que Isa Pi prefirió no desvelar nada.

"Quiero transmitirte tranquilidad, lo hemos consultado para ver si podíamos enterarnos y poder quitarte la duda", afirmaba el presentador, tras confirmarle que no había noticias.