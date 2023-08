Zara lo ha vuelto a hacer. Si bien suele ser habitual en el buque insignia de Inditex que le den más de una vuelta de tuerca a los artículos y diseños que vende en los incontables espacios que tiene repartidos por el mundo, en esta ocasión la empresa fundada por Amancio Ortega y ahora liderada por su hija Marta han confiado en una prenda de lo más utilizada durante la época estival para marcarse un nuevo 'hit' textil por el que muchas están suspirando.

La tienda de ropa más famosa de España cosecha un nuevo exitazo veraniego y, a juzgar por la locura que se ha contagiado por todos los puntos de la geografía española, va a ser muiy complicado que le salga un competidor al que ya se ha convertido en el artículo de la temporada.

Y no. No hace falta que la mente vuele demasiado lejos porque la prenda no puede ser más sencilla: una minifalda. Una minifalda de Zara está causando furor absoluto entre sus fervorosas y fieles clientas que acuden en masa a cazar la última tendencia de la gran baza de Inditex.

Pero, ¿qué tiene de especial este artículo? Te desvelamos el secreto de la minifalda del momento.

Bohemia, bordada y viral

La minifalda más busca del momento tiene un precio de 39, 95 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XL.

La falda es de tiro alto, 100% algodón y con cierre lateral a la que se le han añadido unos apliques efecto espejo que la hacen perfecta para el verano.