El embarazo es una de las facetas más bonitas de las mujeres que desean ser madres. El cuerpo comienza a producir cambios que nunca antes habías vivido y los cambios hormonales generan también afectan al estado psíquico. Sin embargo, aunque parezca que puede ser negativo, el saber que se está creando una nueva vida y que la familia cambiará para siempre hace que sea un momento especial en el que la mujer está más resplandeciente que nunca.

A pesar de ello, las últimas semanas pueden ser complicadas, ya que pueden sentirse incómodas y, sobre todo, más pesadas, algo que no siempre se sabe manejar del todo bien.

Hay que tener en cuenta que lo normal es que los embarazos duren entre 38 y 42 semanas, pero si llegados a la semana 40 el bebé aún no ha nacido, probablemente se empiece a oír la posibilidad de inducir el parto, algo que ninguna madre desea por los riesgos que puede contraer. Pero si ya has llegado a esta fecha y aún no has dado a luz, ten en cuenta que existen métodos naturales que te pueden ayudar a adelantar el parto.

¿Cómo adelantar el parto de forma natural?

Aunque no se trata de técnicas milagrosas, sí es verdad que hay cosas que podemos implementar en nuestras rutinas que pueden ayudarnos a adelantar el parte, siempre que tanto la madre como el bebé estén preparados. En concreto, estos métodos pueden ayudar a que el bebé quede bien encajado para el parto o a producir la oxitocina que inicia las contracciones. Algunas de estas técnicas son:

La relajación . En la última fase del embarazo debemos más que nunca evitar la ansiedad, por lo que vivir en calma y relajados puede ayudarnos a que el embarazo se retrase más de lo debido. Esta recomendación debes seguirla por los nervios pueden generar adrenalina que frenará la producción de oxitocina.

. En la última fase del embarazo debemos más que nunca evitar la ansiedad, por lo que vivir en calma y relajados puede ayudarnos a que el embarazo se retrase más de lo debido. Esta recomendación debes seguirla por los nervios pueden generar adrenalina que frenará la producción de oxitocina. Buen humor . Si lo que buscamos es generar oxitocina para que se inicien las contracciones, debemos tener en cuenta que segregamos más si estamos contentos y de buen humor.

. Si lo que buscamos es generar oxitocina para que se inicien las contracciones, debemos tener en cuenta que segregamos más si estamos contentos y Las relaciones sexuales . Cuando tenemos un orgasmo también segregamos más oxitocinas, por lo que una buena técnica para intentar adelantar el parto sería mantener relaciones sexuales al final del embarazo.

. Cuando tenemos un orgasmo también segregamos más oxitocinas, por lo que una buena técnica para intentar adelantar el parto sería mantener al final del embarazo. Ejercicio. Caminar, bailar o hacer ejercicio hará que movamos la pelvis y, con ello, que el bebé comience a descender más fácilmente por el canal del parto, aunque esto lo podremos poner en práctica siempre que la mujer se encuentra bien durante el embarazo.

Una mujer embarazada haciendo ejercicio. / Canva

Lo que no hay que hacer

Recuerda que si hay algo que no debes hacer en la parte final del embarazo es ponerse nerviosa. Aprende a relajarte y disfrutar de los últimos momentos del embarazo aunque se alargue más de lo deseado, ya que podrías generar el efecto contrario.