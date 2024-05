El TSJC solicita a Arona y a Puertos que vuelvan a estudiar la instalación de cable ski en Los Cristianos

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso de una empresa que quiere instalar un cable ski para realizar actividades acuáticas en casi 21.000 metros cuadrados en la playa de Los Cristianos, con lo que obliga a Puertos y al Ayuntamiento de Arona (Tenerife) a revisar los informes en los que se oponen a ello.

El tribunal cree que la forma de actuar del organismo estatal ha causado indefensión a los empresarios, al no haberles dado a conocer el posicionamiento municipal para que subsanaran las deficiencias.

El proyecto contempla la colocación de cables de acero de 10 milímetros que arrastrarían a los usuarios que irían sobre esquís náuticos en un circuito de 442 metros, y para ello será necesario contar con una plataforma flotante de 220 metros cuadrados y un pantalón flotante de 165 que se conecte con el muelle viejo de Los Cristianos.

La ubicación está dentro del espacio utilizado para el baño, a la altura de la desembocadura del barranco de Aquilino, muy frecuentada por los nadadores, y por lo tanto según el Ayuntamiento afecta a las actividades de la escuela municipal de vela, que está en la misma playa. La conclusión de la corporación local es que se "pone en grave riesgo la integridad física de los usuarios", y por ello informa desfavorablemente.

La sociedad acudió a los tribunales contra el acuerdo del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, adoptado en julio de 2021, que rechazaba otorgar una concesión que ahora el TSJC anula y sitúa la tramitación en el momento anterior a que el Ayuntamiento emitiera su informe, también negativo.

De esta manera se podrían subsanar determinadas deficiencias en las que se ha incurrido, y la empresa podrá aportar medios de prueba que estime convenientes y conocer cuáles son los reparos, dado que no se les dio a conocer en su momento.

Solicitud

Los promotores solicitaban que Puertos explicara por qué no se siguió el mismo criterio que en actuaciones precedentes como en la Escuela de Vela y espacio en agua abierta del Real Club de Tenerife y Charcos de Valleseco, y piden que se tengan en cuenta las muestras de apoyo a la instalación de este cable ski.

La Autoridad Portuaria se dirigió al Ayuntamiento para que informara sobre la iniciativa y su ubicación en cuanto que afectaba a la playa de Los Cristianos, y a Costas, dado que esta superficie debía ser desafectada del uso portuario.

El representante del técnico deportivo superior de Vela, sin embargo, era favorable, y cree que ambas actividades son compatibles. Un ingeniero de Caminos coincide en el riesgo para los bañistas y alerta que la concesión ocupa un 15,51% de la lámina sin uso comercial mientras que el del baño es de un 15%.

Sin embargo, matiza que habrá un canal de nado y para la navegación de vela ligera que sí cumple estrictamente con lo prescrito en la ley para garantizar la seguridad de estos usuarios.

El TSJC cree que Puertos desestimó la propuesta basándose en el informe del Ayuntamiento, al entender que no tendría sentido tramitar una concesión administrativa si luego no se puede desarrollar actividad alguna, aunque el informe municipal era preceptivo pero no vinculante.

También se cuestiona que no se diera traslado de éste a los empresarios, y se señala que Puertos podría haber entrado en el fondo de la cuestión basándose tan sólo en una audiencia previa al Ayuntamiento sin invadir competencias de otras administraciones.