Los agricultores reclaman el estanque de Las Peñuelas para aliviar la sequía

Los agricultores y ganaderos del Nordeste de la Isla reclaman, entre otras medidas, la operatividad del estanque de Las Peñuelas, ubicado en el municipio de Tegueste, para aliviar la sequía que padece el campo, sobre todo en la zona de medianías. Así lo expusieron en una reunión de la Mesa Agropecuaria con el consejero del Sector Primario de Cabildo de Tenerife, Valentín González, que prometió estudiar la posibilidad

La Red de Riego Las Peñuelas es propiedad de la Corporación insular y fue cedida al Ayuntamiento de Tegueste a través de un convenio suscrito en 2007. Al no cumplirse lo estipulado, la obligación municipal de revertir a la administración insular las instalaciones «si por cualquier causa no pudiera gestionar la red de riego o prestar los servicios propios de la misma a los agricultores de las zonas de influencia». La petición es «que se actúe y se tomen medidas para recuperar esa infraestructura vital para Tegueste». El consejero aseguró desconocer los términos del citado convenio y se comprometió a trasladar la consulta a los servicios jurídicos. Y ese es el momento en el que, según los agricultores, está la situación.

Valentín González escuchó las necesidades y preocupaciones del sector en torno a la Declaración de Emergencia Hídrica del pasado 29 de mayo y cómo afecta a la comarca y a Tegueste. Informó sobre los dos proyectos de infraestructuras hidráulicas que contempla en el municipio. Uno de ellos tiene el objetivo de llevar agua regenerada a la Mesa Mota, mientras que el segundo persigue desarrollar una red de riego en Tegueste. No se aventuró a dar fechas.

Los plazos previstos para la ejecución de la obra de ampliación de la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de Santa Cruz centraron otra parte del debate. «Urge la finalización de las obras en el menor tiempo posible» plantean los productores.

Otras obras que el sector considera «prioritarias» son la puesta en servicio del tratamiento terciario de la EDAR El Chorrillo, que permitiría llevar agua regenerada de calidad desde Santa Cruz a la comarca nordeste o el proyecto de impulsión de agua desde la Balsa de Valle Molina hasta el estanque de la red de Riego de la Mesa Mota.

Recuerdan estas fuentes que «el Ayuntamiento de Tegueste cuenta para el año 2024 con un presupuesto de 12,6 millones de euros, a todas luces insuficiente para afrontar las medidas urgentes y necesarias para mejorar las infraestructuras hídricas conducentes a la mejora del rendimiento hidráulico de las redes y a la disminución de las pérdidas de agua, que es del 22%, lo que supone unos 17.000 m3 mensuales».

Consideran los productores que «tampoco cuenta con recursos suficientes para una mejora significativa en el saneamiento municipal de cara a aumentar el porcentaje de conexión al alcantarillado y el volumen de agua depurada y regenerada».

«El agua que riega nuestra comarca llega por canalizaciones de galerías desde el sur y norte de la Isla, y somos los últimos receptores de la red», valoran. Por ello, le transmitieron al consejero «la prioritaria necesidad de instar a aquellos municipios, que según el informe del Consejo Insular de Aguas, acumulan pérdidas en redes superiores al 50%, a que acometan las obras de reparación y mejora de las infraestructuras hidráulicas, con el objetivo de minimizar las pérdidas y aumentar el agua disponible para el regadío en nuestra comarca».

Los agricultores «rechazan que el problema sea que la gestión del agua por nuestra parte no sea eficiente. La hoja de ruta la tienen que marcar los gestores políticos». Critican que la Oficina del Regante, «desconocida por la mayoría», no ofrezca «talleres y charlas a pie de las fincas para asesorar a aquellos que lo necesiten». Denuncian «falta de agilidad en la emergencia» porque «es una pena que haya esperar al abandono de los terrenos, que acaban siendo un riesgo potencial de incendios y que ahí sea cuando se actúe». Y, ademas, «el verano lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y, tanto en Tegueste como en el resto de la Isla, el campo se seca».

Las fuentes subrayan que «el agua de pozos y galerías es indispensable para nuestra comarca». En este sentido, apuntan, que «los canales que vienen del Valle de Güímar (Araya y Río-Portezuelo) y del Norte están casi exclusivamente para surtir a los Ayuntamientos. Y no nos llega agua, porque esos ayuntamientos tienen enormes pérdidas sin arreglar desde hace muchos años. Con el agua que ellos pierden, nosotros tendríamos el territorio cubierto de cultivos produciendo alimentos». Tampoco tienen muy clara la desalación: «Quién garantiza que desalando agua de mar no estaríamos consumiendo un coste energético tan elevado, para luego perder el agua en las redes de abasto urbano». Creen que «los ayuntamientos deben acometer urgentemente el acoplamiento de las viviendas al saneamiento. Al respecto, valoran que «la depuradora del barranco del Espinal está hecha para 7.000m3 al día y solo entran 4.000 porque no están las viviendas acopladas a la red».

Entienden que «no le cuesta nada, porque es agua que ya está en el circuito de la Isla, por los canales y tuberías». El suministro de agua en Tenerife proviene en un 75 u 80% de aguas subterráneas (galerías 60% y pozos 40%). Indican que las primeras «no tienen consumo energético porque están en altitud y el agua baja por su propio peso».

Conclusión: «Sin agua no hay vida, pero no se trata de paliar este grave problema de la sequía en nuestro campos con restricciones al consumo urbano ni plegarias a santos o vírgenes mirando al cielo sino de arrimar todos el hombro y tomar medidas ya».