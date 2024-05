Carlota y Daniel, ejemplos de formación para el empleo en el Proyecto Ponos

Carlota Carballo tiene 25 años y Daniel Miranda 30. Son dos estudiantes beneficiarios del Proyecto Ponos del Cabildo de Tenerife que busca la inserción laboral de unos jóvenes que luego suelen encontrarse con un mercado que no demanda lo que estudiaron y les obliga a marcharse fuera. En el caso de Carlota, cursó Producción, mientras Daniel termina su tesis doctoral en Biología. Según la última encuesta de población activa (EPA) el desempleo juvenil descendió en Canarias a un 28,28 %, la cifra más baja desde 2008. Además, en diez años el abandono escolar bajó un 13% . Se estima que a partir de los 24 años un 50% de los jóvenes en el estado consiguen incorporarse al mercado laboral, pero no parece ser este el caso de Canarias y Tenerife al menos según el ejemplo de estas dos personas.

Carlota Carballo y Daniel Miranda desean para el futuro que las instituciones continúen apostando por proyectos como Ponos, además de aumentar las ayudas en investigación y fomentar la producción audiovisual asentada en Canarias, mediante la cual se puedan crear propuestas propias, y no extranjeras. Actualmente, el Archipiélago es uno de los destinos predilectos de las producciones de cine internacional, pero esto limita el trabajo de los productores isleños que luchan por crear una industria firme a nivel local.

Para Daniel Miranda, el motor económico que se ha promovido limita el resto de opciones para enriquecer a las islas y uno de los sectores más afectados es la investigación. Entiende que «en Canarias se hace buena ciencia, pero al final si no inviertes lo suficiente pues no habrá salidas para dedicarte a ello».

Carlota y Daniel reconocen sentirse «perdidos» en el ecosistema laboral y el pasar de los años les crea «la necesidad de encontrar un trabajo estable» que desemboca en «desesperación» ante la falta de oportunidades reales.

«La tesis ya es un trabajo»

«Cuando eres un estudiante predoctoral e inviertes cuatro años en una investigación no deberías compatibilizar otros trabajos con tu tesis ya que, la investigación es en si misma trabajo. Siempre he tenido que compaginar el doctorado con otros empleos para poder sostener mi vida financiera», comparte el biólogo tinerfeño. Con respecto a abandonar el Archipiélago, Carlota lo considera come «algo triste por la falta de oportunidades». Daniel valora como «enriquecedor» trabajar en el exterior y ganar experiencia en otras áreas; «todo ello mientras no tengas que abandonar tu casa a la fuerza» señala.

Orientadores laborales

Paula Arocha y Raúl Carlos son orientadores laborales en el Proyecto Ponos y creen que la sociedad canaria ha vivido un cambio histórico en el paradigma laboral. «Antes se conseguía trabajo sin estudios, ibas a la construcción o al sector turístico y mucha gente acabó mal porque luego no pudieron insertarse en otros puestos sin formación» subrayan ambos.

Esto llevó a un aumento en la concienciación de los estudios, ya que los padres de los actuales jóvenes «les incentivaron a luchar por un mejor futuro».

Según Raúl Carlos, los jóvenes recién graduados tardan aproximadamente un año en incorporarse a la vida activa. En este período de transición hay quienes se toman «un año sabático» y realizan búsquedas de empleo «de forma pasiva». Para Paula Arocha hay dos tipos de perfiles que surgen tras graduarse. Aquellos que «se mantienen receptivos al cambio» y «conservan una actitud positiva» o por el contrario «quienes sucumben a la ansiedad y padecen períodos de estrés por no alcanzar sus expectativas».

En el proyecto han topado con casos de personas con cualificación superior en cargos inferiores a su formación. «Ocurre mucho con los graduados en Administración y Dirección de Empresas, ya que el mercado laboral les ofrece contratos con las condiciones de meros administrativos y realizan tareas inferiores a sus capacidades», valoran.

Mientras en España persiste un 28% de desempleo en la juventud, en Alemania la tasa es del 1,9 %. Para estos profesionales tinerfeños el modelo alemán para el desempleo juvenil funciona debido a la incorporación, desde hace años, de la formación laboral dual. «Nosotros estamos empezando a implementarla, este año se han impartido ciclos duales y se espera que el próximo todo esté dualizado», asegura Raúl Carlos.

También es destacable el desarrollo alemán en distintos sectores, sobre todo el industrial y tecnológico, a diferencia de España que se ha centrado en el fomento del sector servicios. Y en el caso particular de Canarias, en las empresas turísticas.

Ante estas diferencias, son muchos los jóvenes que deciden emigrar: la fuga de talento y de cerebros. Según datos del INE, cerca de medio millón de españoles ya lo han hecho. «Si hay unas malas condiciones, las empresas no encontrarán trabajadores, lo cual provocará pérdidas económicas y afectará la estabilidad del país», explica el terapeuta tinerfeño.

La brecha de género

Las mujeres son las más afectadas por la brecha salarial. Así, según el INE, los menores de 25 años tienen una preferencia de contratación frente a las mujeres de su misma edad. Según Raúl Carlos, los factores que afectan a esta brecha son la situación socioeconómica de las familias, los roles de género y el tipo de trabajos a los que puedan acceder. «Si hay un familiar dependiente las mujeres ocupadas abandonan su empleo para responsabilizarse de esa carga. Mientras, los hombres continúan trabajando en la ampliación de su carrera», sentencia el orientador. No obstante, cree que se reduce la brecha de género debido a los planes de igualdad de las empresas. Ha mejoría, pero las mujeres tienen peores sueldos».

El problema de la salud mental

Entre el abanico de jóvenes que reciben estos orientadores laborales encuentran una preocupación común: la salud mental. Según los perfiles analizados en Ponos, en la zona sur de la Isla hay una mayor tasa de desempleo debido al contexto socioeconómico. En el norte, los jóvenes son más propensos a tener peor salud mental, pese a su mayor empleabilidad por estudios. La juventud del Área Metropolitana tiene más acceso laboral debido a la cercanía con las empresas ubicadas en su mayoría en la capital, además de la proximidad con la ULL.

«Tener estudios, conseguir trabajo y una red de apoyo son los pilares fundamentales para que los jóvenes puedan tener éxito en sus vidas» subrayan. Para los orientadores laborales los estudiantes deben estudiar lo que les interese e intentar trabajar de ello: de lo contrario terminarán con «la ganancia de una vida infeliz».

Aclaran para concluir que «las instituciones académicas no tienen que preparar para trabajar», pues el objetivo fundamental de una universidad «debe ser fomentar el cambio social en su comunidad, no crear puestos de trabajo».