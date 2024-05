Ashotel activa la guagua a la demanda gratis para trabajadores de nueve hoteles de Adeje

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) puso en marcha un proyecto piloto que traslada a sus puestos de trabajo al personal de nueve hoteles situados en Costa Adeje. La iniciativa, denominada Ashotel Movilidad Compartida, está en fase de prueba durante seis semanas desde el pasado día 6 y consiste en utilizar una aplicación móvil de guaguas a la demanda que realizan tres rutas entre San Isidro (Granadilla de Abona), Cabo Blanco y Las Galletas-El Fraile (Arona) hasta los diferentes centros de trabajo.

Con entre 15 y 55 plazas, las guaguas emplean de 15 a 50 minutos –en función de la ruta y el tráfico– en recorrer los trayectos, con cuatro paradas cada uno. Este servicio diario beneficia a trabajadores con turnos de entrada a las 7:00 y las 8:00, y de salida, entre las 15:00 y las 16:00 horas en los hoteles Parque del Sol, Iberostar Anthelia, Jardines de Nivaria, GF Gran Costa Adeje, GF Isabel, GF Fañabé, GF Victoria, Gran Tacande Wellness & Relax y Baobab Suites.

Tras dos semanas de prueba, los datos y la aceptación de la iniciativa han ido creciendo notablemente, alcanzado 400 usuarios con intención de probar este proyecto piloto, de los que finalmente 200 lo están usando estas dos primeras semanas en las tres líneas establecidas, señala Ashotel.

El proyecto comenzó hace meses con las fases de análisis y diseño, como el estudio de hábitos de movilidad de una muestra de trabajadores, la selección de las rutas o el ajuste de la aplicación móvil de transporte a demanda. Con esta aplicación, desarrollada por Celering, se pretende mejorar la movilidad de las plantillas de establecimientos asociados, reducir el número de vehículos privados en circulación, testar uso de tecnología que optimice los costes y el servicio a la persona trabajadora (transporte a demanda) y medir los impactos para reforzar las opciones de transporte en vehículos de alta ocupación.

La aplicación

La aplicación móvil de transporte a la demanda, compartido y sostenible conecta al pasajero, al conductor y al operador, funciona con un registro previo de los usuarios, que pueden hacer la reserva de su viaje de manera sencilla, y facilita al operador optimizar el servicio, adaptar el tipo de vehículo y diseñar rutas y paradas. Su uso acomoda el servicio a las preferencias de los usuarios que lo solicitan en tiempo real. Si no hay reservas para un trayecto, no se presta, lo que ahorra emisiones de CO2 y costes; si las reservas son bajas o elevadas, se adapta el tamaño del vehículo; si una parada no es utilizada, puede suprimirse con facilidad o añadirse otras con agilidad.

La vicepresidenta de Ashotel, Victoria López, considera que este es un proyecto cuya aplicación debió producirse antes de la pandemia, si bien reconoce que ha costado ponerlo en marcha por su complejidad. «Llevamos tiempo trabajando en él, poniendo esfuerzo y pensando en lo mejor para el personal».

La empresaria hotelera destaca que «la falta de inversión en las infraestructuras necesarias nos ha llevado a un importante colapso y a una pérdida de competitividad y de calidad de vida del personal hotelero, que se pasa horas y horas en la carretera». La vicepresidenta sostiene que el objetivo de Ashotel «es quitar coches de la carretera y poner un servicio de vehículos con alta ocupación, con pocas paradas, que tarde menos, que sea cómodo y que recoja cerca de la residencia de los trabajadores y deje muy cerca de los centros de trabajo». A partir de ahora, «la idea es ver si es viable técnica y económicamente para implantarlo en el resto de la Isla. De momento, los resultados son optimistas y el número y la satisfacción de los usuarios, resueltas las incidencias típicas del principio, va creciendo paulatinamente», apunta López.

La iniciativa, denominada Ashotel Movilidad Compartida y enmarcada en la Estrategia de Sostenibilidad y Digitalización de la patronal hotelera, cuenta con la colaboración de la empresa tecnológica de transporte a demanda Celering, del operador de transporte Sierra y González y de la consultora especializada Wawa, así como con de los nueve establecimientos hoteleros que participan en este proyecto piloto. Al cabo de las seis semanas de prueba, Ashotel realizará la evaluación de los resultados.

Ashotel propone trabajar en diferentes líneas a sus empresas asociadas: primero, con una organización interna de la movilidad, mediante la redacción de planes de movilidad al trabajo en cada centro.