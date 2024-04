¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Música, deporte y cine para toda la familia son las sugerentes opciones que se presentan los próximos días para que pases unas horas de entretenimiento a gusto del consumidor. Estos son los planes previstos para este fin de semana:

Musical

'La Movida, el musical de los 80 by Theatre Properties' llega este fin de semana a Tenerife. Este sábado y domingo, 12 y 13 de abril, el Teatro Leal de La Laguna acoge, a las 20:30 horas, este espectáculo que habla de amor, de amistad o de tomar decisiones, en un marco espectacular donde disfrutaremos de 24 números musicales y en los que vibraremos con 35 hits del pop español como 'Voy a pasármelo bien', 'Lía', 'Bienvenidos', “Quiero tener tu presencia', 'Salta', 'A quien le importa', 'Lucha de gigantes', 'Déjame' o 'Santa Lucía', entre otros.

Cine

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este fin de semana Animalia, la ópera prima de la directora franco-marroquí Sofia Alaoui que se alzó con el premio del jurado en el Festival de Cine de Sundance y en el Festival de Palm Springs. El filme, un drama fantástico sobre el fin del mundo, es una odisea humana, un canto a la naturaleza y una reflexión sobre el lugar del hombre en este mundo complejo. Animalia se proyectará el fin de semana, a las 19:00 horas, en versión original en francés y árabe con subtítulos en español.

Un fotograma de la película. / TEA

Concierto

Arona rinde homenaje a la cultura pop con el tributo a Tina Turner, que se celebrará este sábado en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos, a partir de las 20:00 horas.

‘Tina Forever’ es un homenaje a la carrera y el enorme legado de la legendaria cantante Tina Turner. El tributo incluye la interpretación de sus famosas canciones como son ‘Simply the Best’, ‘Proud Mary’ y ‘What's Love Got to Do with It’. En el espectáculo, de unos 90 minutos de duración, participan músicos, bailarines y actores de diversas disciplinas artísticas que recrearán sus icónicos movimientos de baile y destacarán la influencia de Tina Turner en la música y la cultura pop hasta convertirse en un auténtico icono.

Las entradas, al precio de 15 euros, se pueden adquirir en la web www.tomaticket.es.

Cartel del evento. / E. D.

Deportes

La jornada deportiva del fin de semana llega de la mano del Lenovo Tenerife, que se enfrentará este sábado al Surne Bilbao Basket. El encuentro se disputará en el Pabellón Santiago Martín a las 19:45 horas.