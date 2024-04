Nunca te fíes de las fotos de un Airbnb: la sorpresa que se llevó una pareja en Tenerife

Hay anuncios y anuncios. Algunos pueden ser engañosos, otros pueden tener letra pequeña y hay otros en los que igual la información está lo suficientemente clara, pero ya sea por lo que sea no llegamos a darnos cuenta de lo que se ofrece en realidad. En el mundo del Airbnb o de las casas turísticas ocurre algo que en ocasiones recuerda a ese meme tan conocido de "lo que ves en Aliexpress y lo que te llega a casa".

Esto es lo que le ha pasado a una pareja que decidió alquilar una propiedad en Tenerife en la plataforma Airbnb. Al menos es lo que ellos han publicado en redes sociales, tanto las fotos del anuncio como un vídeo cuando llegaron a la casa que habían alquilado. A pesar de que ellos creyeron haber contratado una hermosa casa de dos plantas, con solarium y zonas verdes, la realidad fue muy distinta: una pequeña cabaña, tan pequeña que el baño está en el exterior.

Pero la respuesta de la pareja ha enamorado a todo el mundo que ha visto el vídeo que ha subido @wisemmmmm en TikTok. Su humor, la verdad es que contagia, porque no todo el mundo se tomaría las cosas como lo ha hecho esta pareja. De hecho, responde en los comentarios que "yo buscaba un dormitorio la verdad... Incluso me daba igual compartir baño, pero no me esperaba vivir la experiencia de ir al baño bajo la lluvia".

La realidad

La cabaña. / @wisemmmmm

Lo cierto es que el vídeo tiene el siguiente titular: "Nunca hay que hacer caso de las fotos en internet" y comienza llegando a la casa con cara de felicidad al ver el chalet que parecía que habían alquilado, los exteriores, el solarium y luego añaden las fotografías que habían visto en un anuncio en el que se aportaban hasta 91 imágenes. Así, el dormitorio, el solarium sobre una tarima de madera y una gran mesa de comedor en el exterior. Todo de lujo, la verdad.

Desde la cabaña hay que caminar esa distancia para ir al baño. / @wisemmmmm

Hasta que vuelven a grabar bajo el grafismo "la realidad" para mostrar una pequeña cabaña de madera en la que solo cabe una cama de matrimonio y dos pequeños armarios; en el exterior las dos tumbonas y un poco más alejado el baño, por lo que si está lloviendo, te mojarás, y si es de noche, más vale que hayas llevado linterna.