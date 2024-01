No todo lo que se anuncia como alquiler vacacional es lo que uno se encuentra cuando llega al destino. Hay negocios dentro de esta plataforma, y de otras especializadas, que cumplen con lo que se oferta en sus webs o aplicaciones, pero hay otros muchos anunciantes que o no son "muy claros con lo que ofrecen" o directamente engañan a sus clientes. Y algo de esto es lo que parece haber ocurrido con un anuncio en una de estas páginas webs especializadas en Canarias.

Un turista experimentó una sorpresa desagradable al llegar a la habitación que había alquilado en Arrecife, en Lanzarote. Lo que se anunciaba como una "habitación compartida" en un 'Coworking urban' en Airbnb por 25 euros la noche resultó ser un local comercial lleno de casetas de campaña y baños compartidos.

El turista, que decidió denunciar esta situación a Biosfera Digital, explicó que, al realizar la reserva, la dirección proporcionada resultó ser diferente de la ubicación real, aparentemente para despistar. Al llegar, se encontró con un local que, lejos de ser un espacio de coworking convencional, albergaba una serie de casetas de campaña improvisadas.

Advertencia en la puerta

Además, la puerta del supuesto "coworking" llamó la atención del turista al tener un cartel que indicaba claramente: "No se debe dar explicaciones a los vecinos y personas de fuera sobre este coworking. Los vecinos no quieren turistas. No permita que entren al local. No son amigos".

Este incidente plantea interrogantes sobre la transparencia en la publicidad de alquileres a corto plazo y destaca la importancia de que los turistas verifiquen cuidadosamente las descripciones y reseñas antes de realizar reservas en plataformas en línea. La experiencia de este turista sirve para demandar una mayor y mejor regulación, así como claridad en los anuncios que se hacen sobre alquileres vacacionales para evitar malentendidos y decepciones por parte de los viajeros.