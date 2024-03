‘Mujeres que mueven’ es el nombre de la exposición que hasta el próximo viernes pueden visualizar los miles de transeúntes que cada día pasan por el hall del Intercambiador de Transportes de Santa Cruz. Catorce paneles con otras tantas historias de trabajadoras reivindican que ellas conducen en Titsa.

July, Alexandra, Juani, Raquel, Vicky, Nidia, Marta, Lourdes, Patricia, Ninoska...Y así hasta catorce historias personales en una frase y otros tantos paneles. Estos elementos estructuran la muestra Mujeres que mueven, testimonios de ellas respecto a su herramienta de trabajo, las guaguas. Hasta el próximo viernes pueden visualizarla los miles de transeúntes que pasan a diario por el Intercambiador de Transportes de Santa Cruz. Las profesionales de Titsa, empresa pública dependiente del Cabildo de Tenerife, de conductoras a administrativas y de recién llegadas a veteranas a punto de jubilarse, conmemoran así el Día Internacional de la Mujer, el 8M.

La exposición cuenta con esos 14 paneles que integran las fotografías y los nombres de las empleadas de la compañía que han querido compartir su historia. Una frase basta para identificarlas, pero es posible conocer todo el relato a través del código QR que incluye un audio personalizado.

La inauguración contó con la consejera insular de Movilidad Eulalia García y la actuación de la bailarina Emiliana Battista Marino y de la Asociación Silbo Gomero que transmitió diversos mensajes sobre igualdad y el lema de la exposición, Mujeres que mueven, en el lenguaje del silbo.

Alba Marrero y Raquel Lobato, del departamento de marquetin y Comunicación de Titsa, acompañan a EL DÍA. Explican que "uno de los objetivos es mostrar el lado femenino de la compañía". También "animar a que las chicas se planteen la opción de trabajar aquí porque muchas aún lo ven como algo lejano y poco accesible cuando es justo al revés. Más que temor, existe desinformación".

La meta es aumentar el 12% actual, algo más de 200 trabajadoras, en una plantilla de casi 2.000 efectivos, históricamente "muy masculinizada" igual que el sector del transporte en general. Entre los perfiles hay conductoras, la mayoría, pero también administrativas, jefas de almacén o la directora financiera. Un deseo: "Queremos más mujeres en Titsa". La muestra cuenta la trayectoria de las que ya están. De todas las edades y contextos sociales. Una de las impulsoras de la iniciativa, Conchi Armas, explica que la acción pretende ofrecer una nueva perspectiva en la que mujeres de distintos perfiles profesionales puedan ver en Titsa una oportunidad laboral.

Será posible conocer el testimonio de Paula Cruz, una ingeniera industrial que acaba de asumir el puesto de jefa de almacén, la primera en Canarias. O el de Victoria Padilla, que lleva 24 años en la empresa con una trayectoria profesional que comenzó como auxiliar informativa y actualmente es la directora financiera.

Estas historias se suman a las de otras compañeras como Lauri, que del ámbito militar pasó a conducir una guagua. Su frase es elocuente: "Burro grande, ande o no ande. Cuando dicen que las guaguas son muy grandes, estamos preparadas para... ¡todo!". No se queda atrás Juani: "Con 8 años dije Quiero ser camionero y mi padre me miró un poco raro, pero mi pasión era conducir, con 48 años saqué las oposiciones y aquí estoy". Paula, por su parte, sentencia "Aquí me he dado cuenta de que Titsa es mucho más que coger la 015 (directa Santa Cruz-La Laguna). La invitación es ver gratis las 14 reflexiones. Ninguna defrauda porque ellas conducen en Titsa.