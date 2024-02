Una mediadora busca desde este miércoles resolver la huelga en el tranvía de Tenerife

Diez de la mañana de este miércoles en las cocheras del tranvía frente a la parada de El Cardonal. Día D y Hora H para solucionar el nuevo conflicto en Metrotenerife iniciado el pasado viernes 9. La clave está en la reunión entre el comité de empresa y los representantes de la compañía, dependiente del Cabildo, cuya consejera insular de Movilidad, acudirá a la cita. El elemento novedoso es la presencia de la mediadora Mónica MoIina, profesora de la ULL experta en Relaciones Laborales y mediación en conflictos, elegida por las partes a propuesta de la corporación insular. Su objetivo es desbloquear el que desde el pasado lunes derivó en la actual huelga indefinida.

Los paros comenzaron el lunes en tres tramos horarios -de 7:00 a 9:25 de la mañana; de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 22:00- con unos servicios mínimos fijados en el 80%. Pese a ello, los paros se notan, sobre todo a primera hora, con más colas de lo habitual en las principales paradas. A las 14:00 horas, las frecuencias en la de Cruz de Señor era de 12 minutos cuando lo normal son cinco. Justo a la hora de la salida de los tres grandes institutos ubicados en la zona. Como daño colateral no cabía la gente en las guaguas que desde La Laguna bajan abarrotadas. Incluso, los viajeros tienen que entrar por detrás.

Testimonios

Un chófer de la línea 014 que discurre por la carretera general relata: desde ayer (lunes) que empezó la huelga estamos así en las horas puntas. Muchos estudiantes no cogen nunca la guagua pero se ven ahora obligados y no quiero dejar a nadie tirado porque todo el mundo tiene derecho a viajar». En el otro lado, una joven estudiante subraya: «No poder bajar en el tranvía es casi no llegar a una hora prudencial a mi casa. Voy al intercambiador a hacer el transbordo y pierdo la guagua seguro. Voy a pasarme horas tirada».

Polvo de sílice

Los trabajadores de Metrotenerife reclaman, entre otras cosas, la eliminación del polvo de sílice en los sistemas de frenado, el desarrollo del plan de igualdad o más medidas para prevenir accidentes laborales. El comité de empresa valora que Metrotenerife «no tiene en cuenta a los delegados de prevención para este estudio y, por lo tanto, no se reconoce la enfermedad profesional». Sentencian: «Entregan EPIS a personal que no se encuentra expuesto regularmente al polvo de sílice cristalino respirable (SCR) pero se niegan a evaluar estos puestos de trabajo».

"Ineficacia"

Los representantes de los trabajadores alegan que hasta ahora ha habido «ineficacia» en las reuniones por parte de la dirección de Metropolitano para resolver el conflicto. Añaden que desde el 13 de noviembre cuando se votó el sí mayoritario a la huelga en asamblea (la plantilla la forman 202 personas) «la empresa sólo plantea una reunión o ninguna para cada comisión (igualdad, plan de formación, reordenación de grupos profesionales...)». Subrayan que «una vez planteada la huelga el 17 de enero (basada en 32 puntos la mayoría referentes a Recursos Humanos) nos citan el 5 de febrero sin tiempo para llegar a ningún acuerdo de suspensión».

Mediadora

Los representantes legales de los trabajadores solicitaron la mediación del Tribunal Laboral Canario (TLC) «para contar con un ente garantista que marcara un calendario de reuniones y diera garantías al cumplimiento de las planteadas para el 14 y 15 de este mes». Antes de la primera, el abogado del Cabildo indicó que el TLC no tiene jurisdicción sobre empresas de la Corporación insular y por eso no se llevó a cabo. Posteriormente, la consejera presentó al comité de empresa el nombre una mediadora, la experta en relaciones laborales Mónica Molina García. Eulalia García valora que las negociaciones van «bien encaminadas» y apunta que «solución habrá, al menos la suspensión como paso previo a una definitiva» porque «hay muchos puntos de consenso». Concluyó: «Siempre hemos procurado velar por la seguridad de los trabajadores y de los usuarios».