El beso se instaló este martes por la noche y apenas unas horas después ya se había convertido en una nueva atracción para los noveleros en La Laguna. Es la nueva obra del artista lagunero Alberto León, un mural colocado como si de una calcomonía se tratara en una esquina del número 40 de la calle Heraclio Sánchez. Muchos tinerfeños la visitaron este miércoles, en su primer día de existencia, para posar en una foto en la que besan a El beso.

Todo surgió el pasado verano. Alberto León salta a la fama tras realizar una primera versión de El beso en la ciudad en la que reside, Barcelona. «Simplemente quiero mandar un mensaje de paz y amor». Es lo que quiso transmitir este artista tinerfeño con un primer beso en pleno centro de Barcelona que arrasó en las redes sociales y se convirtió en una atracción turística de la Ciudad Condal.

Cobró tanta relevancia porque, además, se hizo en un momento de gran crispación precisamente por otro beso, este en la boca. Fue el famoso piquito de Luis Rubiales, cuando era presidente de la Federación Española de Fútbol, a la jugadora de la selección femenina Jenni Hermoso tras conseguir el campeonato del mundo el 20 de agosto.

Semanas después, un equipo de la Televisión Canaria propuso a Alberto León y al Ayuntamiento de La Laguna crear otro mural similar para la ciudad natal del artista. Tras recibir respuestas afirmativas, todos se pusieron manos a la obra.

No era fácil a pesar de ser un mural relativamente pequeño, del tamaño de una persona. Había que conseguir permisos de la comunidad de propietarios del edificio y contar con el apoyo del propio Consistorio para que El beso II, como se le ha llamado oficialmente, se mantenga por mucho tiempo en este emplazamiento de Heraclio Sánchez.

La noche del martes llegó el estreno. El mismo día, León colocó el mural, que ya había dibujado previamente. En este caso se trata de una mujer, cuando en el caso del de Barcelona es un hombre. En lo que sí se parecen es en el tamaño y en que ambos personajes tiene una cinta roja que les cubre los ojos y un ramo de rosas sujeto a la espalda.

La técnica que ha empleado es el paste up, cuenta Alberto León. Es la más usada en el arte urbano. Consiste en pegar imágenes, diseños o textos en las paredes que previamente han sido realizados en papel, cartón u otros materiales y luego pegados en la pared elegida. En su caso, usa papel.

Alberto León volvió este miércoles tarde a visitar la obra y a colocar más cola para fijarla bien a la pared. Es muy especial para él, sobre todo por el rincón elegido para su instalación. «En la misma calle Heraclio Sánchez pasé mi infancia y juventud. La iniciativa me ha trasladado a esos tiempos», rememora.

Su padre llevaba la cervecería 7 Islas en la misma calle en la que estaba el colegio donde comenzó sus estudios: el Aneja. «Las cosas han cambiado un poco en Heraclio Sánchez», matiza. «Ahora es peatonal, un proceso al que le faltan todavía fases. Me parece genial que ahora se dé prioridad a la gente, en vez de a los vehículos».

Alberto León quiere que «la gente se bese», que «impere la paz y el amor». Es un mensaje simple pero efectivo. Solo hay que ver la cantidad de gente que está pasando por esta esquina para comprobarlo. Es un punto de la ciudad de La Laguna que ha pasado a convertirse de repente en un reclamo incluso para turistas.

Y eso que la colocación del mural no contó apenas con publicidad hasta el mismo día que se llevó a cabo. «Todo se hizo con mucha discreción. Yo lo anuncié el mismo martes a través de mis redes sociales. Y la verdad es que está yendo mucha gente a verlo», admite. El éxito es similar al del primer beso de León en la calle Malcuinat del barrio barcelonés del Born.

El artista lagunero se formó en la escuela de arte Fernando Estévez de Santa Cruz de Tenerife y completó su formación con un postgrado en la escuela Elisava de Barcelona. Luego decidió emprender su negocio con una galería en San Cugat del Vallés (Barcelona). Se consagró como uno de los exponentes del street art y pop art más reconocidos de España.

El arte callejero es un término que se utiliza para describir cualquiera que se realiza en espacios públicos, mientras que el arte pop es un movimiento que usa elementos de la cultura popular. «Soy más artista de estudio pero siempre me gusta salir a la calle. Mi idea es hacerlo más a menudo porque me he dado cuenta que es donde los trabajos tienen mayor repercusión», detalla.

A Alberto León le gusta la crítica social pegada a la actualidad, despertar conciencias con un arte sencillo y directo. Lo ha traído en su La Laguna natal, a la ciudad Patrimonio de la Humanidad, y ahí seguirá hasta que el beso aguante. «Como una obra tan simple puede generar tanto», asegura una de las muchas universitarias que besaron este miércoles al beso en su primer día y que celebra que la que reparte amor a ciegas sea una mujer. «Me pidieron que fuera una mujer y acepté encantado», matiza Alberto León.