El Cabildo de Tenerife no cerrará de nuevo el acceso a la TF-5 desde Guamasa hasta «no resolver medidas de mejora para el tráfico en las vías alternativas». Lo asegura el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, quien asegura que «hay medidas que se pueden tomar para aliviar las colas no deseables» que se produjeron en la TF-235 y la TF-152 durante las casi dos semanas que duró la prueba de corte del enlace 14. Esta situación ha originado la protesta de los vecinos de la zona que entregaron 880 firmas al Diputado del Común el pasado jueves y se concentraron el viernes frente al Palacio Insular. Arteaga asegura que «hemos informado en dos ocasiones a los afectados y al Ayuntamiento de La Laguna». Además, indica que «todavía no tenemos el informe técnico definitivo sobre el alcance de la medida pese a los indicios positivos que recogimos».

El Cabildo hizo ese primer balance positivo sobre las pruebas realizadas en el enlace de Guamasa consistentes en el desvío del tráfico por las vías secundarias TF- 235 y TF-152 con el objetivo de mejorar la movilidad en la Autopista del Norte (TF-5). Arteaga aclara que «no hemos inventado nada; este es un sistema que se aplica en Estados Unidos llamado Ramp Meter y afecta a vías de interés regional que conectan varios municipios, y donde se hace necesario regular la entrada y la salida de los vehículos». El consejero de Carreteras resume: «Desde que pusimos en marcha la medida hubo días en los que el tráfico se comportó de forma distinta, incluso uno de lluvia que siempre influye en la circulación.» Sin embargo, señala, «la fluidez en la TF-5 ha sido evidente durante toda la prueba. Los primeros datos apuntan a una reducción en el tiempo de espera y de las colas en la autopista». Además, resalta que «en los diez días de duración del corte no se registró ningún accidente en la zona ni en los horarios en los que se implementó la medida». El Cabildo mantiene el anunciado periodo de quince días de estudio y análisis de los datos obtenidos. Transcurrido ese tiempo se tomará una decisión en base a los informes técnicos. El enlace de Guamasa ha recuperado estos días mientras tanto su estado habitual y permanece abierto. Las medidas aplicadas en Guamasa comenzaron el pasado miércoles 25 de octubre y se prorrogaron hasta el 8 de noviembre. La prueba fue «consensuada» y «se informó al Ayuntamiento de La Laguna con dos reuniones», así como a la Asociación de Vecinos del pueblo lagunero. Se contó con la colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cuyos agentes se encargaron de regular la circulación en las rotondas existentes en las dos vías secundarias que van en paralelo a la Autopista del Norte. Dámaso Arteaga incide en que «se puede mejorar la salida de la 235 en el punto de fricción con la 152». También advierte sobra «la necesidad de regular la Subida a El Portezuelo», ya en Tegueste, y anticipa «el cambio de sentido de una calle en Guamasa». Todo ello para aliviar el atasco que se produce en la zona noroeste de La Laguna con vehículos que llegan de El Ortigal, Valle Guerra o el municipio de Tegueste, además de Guamasa. Arteaga recuerda que «entre la seis y media y las nueve de la mañana cada hora el volumen es de 600 vehículos, aproximadamente unos 1.800 en ese tramo temporal». Por la TF-5 pasan en ese intervalo una media de 14.000. El consejero apunta que «hay tramos de la TF-5 que casi son urbanos en la aproximación para conectar con La Laguna como en el entorno de San Benito». Arteaga aclara que «hemos decidido tomar medias para aliviar el atasco en tanto en cuanto se hacen realidad las grandes obras de infraestructura viaria que necesita la Isla como el Anillo insular o el tercer carril». Reconoce que «se harán realidad a medio o largo plazo, pero ahora había que hacer algo». Desde pequeñas acciones como el cambio de señalética o del sentido de una vía a pruebas piloto como la de Guamasa. Todo «para mejorar», pero insiste Arteaga en que «es cuestión de mentalidades y entre todos, poco a poco, podemos y debemos empezar a cambiarla». «No es fácil y lo demuestran las reacciones al corte en Guamasa», reflexiona, pero «hay que ir tan despacio como seguros porque debemos tomarlas». Está esperanzado en que «si colaboramos entre todos y, por ejemplo, en vez de ir una sola persona en un coche lo compartimos, mejoraremos esta situación». Arteaga argumenta que «se nota mayor fluidez en la TF-5, pero también un poquito más los últimos días en la TF-13, la propìa TF-152 o la TF-154». El objetivo, resume, es que «conductores y ciudadanos nos concienciemos primero y nos adaptemos luego. Pido comprensión porque estoy seguro de que ese imprescindible cambio de mentalidad tiene que llegar». Agradece a las empresas que «han decidido retirar vehículos pesados de vías como la autopista del norte en hora punta». El consejero aporta su experiencia personal: «Por supuesto que, como la gran mayoría de tinerfeños, he sufrido las colas en laTF-5». De hecho indica que «este mismo lunes tengo que estar en Icod a las ocho de la mañana y luego volver. Cincuenta minutos a la ida y casi dos horas de vuelta». Las guaguas lanzaderas a la ULL Dámaso Arteaga valora que «medidas como la de las guaguas lanzaderas desde el norte para trasladar a los estudiantes hasta los campus de la Universidad de La Laguna (ULL) han funcionado muy bien». Ahonda en que «hemos conseguido que una parte de esos chicos dejen en casa su vehículo privado». En general, destaca la necesidad de apostar por el transporte público en la Isla. Revela que «las medidas no se toman al albur sino que el equipo técnico del área, en el que confío y valoro, las planifica antes de ejecutarlas». Añade que «es fundamental escuchar al vecino o al sufridor de esas colas para tener pistas y saber el camino a tomar pero la opinión y las sensaciones son siempre muy variables». Concluye: «El trabajo debe ser científico, serio y riguroso, con datos fehacientes, y para eso están los técnicos». | J.D.M.