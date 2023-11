La Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de La Laguna (ULL) fue escenario ayer de la firma del convenio entre la institución académica y el Cabildo de Tenerife «para mejorar la movilidad en la Isla» y frenar los recurrentes atascos en el tráfico de la Autopista del norte, la TF-5. Rubricaron el documento la presidenta insular, Rosa Dávila, y el rector, Francisco García. Guaguas lanzaderas a los campus desde Icod y Los Realejos ya en marcha –y pronto también desde el sur–, colaboración de la institución insular en las investigaciones de la Cátedra de Movilidad, potenciar el atractivo para los estudiantes de la vida en el entorno de las facultades y la posibilidad de escalonar los horarios de entrada a las clases y a otras instalaciones universitarias. Son los principales puntos del acuerdo establecido en el protocolo suscrito por ambas instituciones.

En la firma, un acto en el que los protagonistas principales demostraron mucha complicidad personal fruto de reuniones y encuentros anteriores, también estuvieron presentes la gerente del centro docente, María Teresa Covisa, y la consejera de Movilidad en el gobierno insular, Eulalia García.

Aliado estratégico

Rosa Dávila valoró la importancia del acuerdo, ya que la comunidad universitaria «es un aliado estratégico en la lucha contra los atascos y en el impulso de la movilidad sostenible». En virtud del protocolo, la Corporación insular se compromete a la promoción y apoyo a la investigación en materia de movilidad para desarrollar soluciones idóneas a un espacio insular como Tenerife; al impulso en las acciones en materia de divulgación y promoción en la Isla, especialmente entre los universitarios, y a la adaptación de la aplicación TEN+VAO para facilitar el uso de vehículos compartidos por parte de la comunidad educativa.

Una gota en el mar

El rector García –cita a Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, incluida– indicó que «hoy es un día importante». Agradeció el esfuerzo del Cabildo y resaltó la trascendencia de «sumarnos para poner una gota más en el mar de la solución a los problemas del tráfico de Tenerife». Resumió que «vienen de lejos» y tienen sus raíces «en el modelo de desarrollo de la Isla, demasiado expansivo en mi opinión, en el uso del territorio». Recordó la existencia de un Plan de Movilidad realizado por la ULL y adelantó el análisis del posible escalonamiento de los horarios tanto de los alumnos como del Personal de Administración y Servicios (PAS). Calificó de «difícilmente sostenible la ratio de poco más de un ocupante (1,2) en los vehículos que transitan en las horas punta, por la TF-5 y también por el espacio universitario. Anunció como un reto «las acciones vinculadas a fomentar el uso de los vehículos de alta ocupación». Dávila indicó en este punto que incluso «tendrían una prioridad para el aparcamiento en la ULL». García celebró también el apoyo a «nuestra Cátedra de Movilidad para poder aportar datos, análisis rigurosos y científicos».

‘Fijar’ al estudiante

Otra de las medidas pasa por fijar al alumnado en los campus para que no se muevan todos los estudiantes al mismo tiempo en las horas punta en caso de utilizar el vehículo privado para retornar a casa. Con programas como la mejora de los bonos comedor y de las infraestructuras, todo con la idea de que permanezcan más tiempo en ellas y no tengan que incorporarse con su coche a las viarias en esas horas punta. Dávila incidió en el apoyo de Cabildo para apoyar soluciones destinadas a ampliar la capacidad de las residencias universitarias y por ende a evitar desplazamientos. Que los estudiantes, en definitiva, «hagan más comunidad universitaria». La presidenta del Cabildo también anunció incentivos a esos estudiantes para usar el transporte público, revisar la posible adaptación de horarios y analizar la capacidad de cada facultad para impartir algunas clases en franjas temporales diferentes o al menos no todas al mismo tiempo.

Compromisos de la ULL

En virtud del acuerdo suscrito, la Universidad de La Laguna se compromete al diseño e implementación de programas educativos en movilidad sostenible; a la integración de conceptos de esta materia en los programas académicos para concienciar a los estudiantes sobre su importancia y a generar su compromiso social, así como al estudio y establecimiento, en su caso, de medidas dirigidas a descongestionar el uso de los aparcamientos de los diferentes campus.

Lanzaderas al éxito

Dávila y García pusieron de manifiesto el éxito de las dos lanzaderas universitarias de Titsa, la 606 y la 608 que transportan alumnos desde Icod de los Vinos y Los Realejos. La medida fue puesta en marcha recientemente desde el Área insular de Movilidad. Incluso, el rector anunció que pronto también saldrán desde el sur de la Isla.

Dávila valoró: «Las guaguas lanzadera han sido un éxito. Durante la primera semana, junto con los refuerzos, unos 50.000 usuarios las utilizaron y la segunda ya fueron más de 60.000 las personas que usaron este transporte público». Además, añadió, «los estudiantes han valorado poder tener guaguas directas sin transbordos para ir a los campus universitarios». El rector agradeció la instalación de las lanzaderas: «La iniciativa está siendo un éxito y debemos felicitarnos todos por esa idea que facilita y fortalece un sistema de acceso directo al campus desde el Norte para que los universitarios puedan venir en un transporte sostenible, colectivo y de futuro».

La mitad, en su coche

La mitad de los miembros de la Universidad de La Laguna acuden al centro en coche privado. Una encuesta interna elaborada en marzo de este año desvela que más de 13.200 alumnos, profesores y personal de administración y servicios (PAS) usan su vehículo para ir a las facultades y que uno de cada tres va solo Los desarrollos urbanísticos de La Laguna y su Universidad se realizaron a espaldas de la organización del tráfico y la necesidad de evitar los embudos, en especial en la autopista del Norte (TF-5). Fue una de las conclusiones de la encuesta al 10,6% de miembros de la ULL, 2.713 de los 25.414 alumnos, profesores, investigadores y personal laboral que formaban la comunidad universitaria lagunera el curso 2022-2023. De esta amplia familia, 20.523 son estudiantes de grado, máster o postgrado; 4.094 pertenecen al personal docente e investigador; y 797 trabajan en el PAS.