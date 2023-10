Los trabajadores de Correos denuncian que «la falta de personal mantiene bloqueados miles de envíos postales en toda la Isla». Lo plantea Pedro Segura, secretario regional del sector postal de Comisiones Obreras. Por este motivo, tras una movilización esta semana en Arona, los empleados de la Unidad de Taco-Barranco Grande, una de las mayores en la Isla, se concentrarán el próximo lunes, a las 8:30 horas, «en contra de los recortes de plantilla» y «la gestión de la Gerencia de producción», a la que acusan de «falta de liderazgo, mala coordinación y planificación que provoca un caos en las unidades de distribución».

CCOO no se atreve a dar un número concreto global de los envíos pendientes de repartir en Tenerife, pero solo en la Unidad de Servicios Especiales (USE), que distribuye en el Área Metropolitana y los municipios de El Rosario, Candelaria, Güímar y Tegueste, «hay aproximadamente 20.000 paquetes pendientes de dar de alta en la unidad y sin sacar a reparto». Aparte de «otros 1.500 registrados». Segura añade que «el cliente consulta su envío en la web de Correos y pone que ha llegado a Tenerife, pero se queda en un limbo, pues no figura en ningún sitio durante semanas y, en algunos casos, meses».

Ante la lógica reclamación del usuario, «las compañeras y compañeros que atienden al público tampoco saben qué decirle ni cómo orientarlos, porque cuando consultan en el sistema no hay datos». Segura critica «una política de recortes y de terror en la empresa que ha provocado una conflictividad laboral sin precedentes en Tenerife y en Canarias»,

El de la USE «no es el único caso, pero si es el más sangrante junto a las unidades de Sur –el cálculo es de 15.000 notificaciones pendientes solo en Arona, Adeje y Granadilla de Abona–», señala el sindicalista. Subraya que «el problema se da en toda Canarias y pasa por la falta de contratación». Da el ejemplo de la Unidad de La Laguna, «donde tenían a principios de semana 21 puestos sin cubrir y la tónica habitual durante el año es que falten entre 15 y 18 trabajadores». En la Unidad de Taco-Barranco Grande «la situación también es límite y las compañeras y compañeros quieren salir a manifestarse por las condiciones a las que se ven sometidos a diario».

Segura indica que «hablan de refuerzos de plantilla, pero en su inmensa mayoría se trata de consolidación de plazas que ya existían y no de nuevos contratos».

Las dificultades llegan también al Centro Logístico de Tratamiento Automatizado (CTA) de Las Torres Taco), «con un personal que tiene cargas de trabajo inasumibles y acumulación de paquetes que no se envían a las unidades porque ya no caben».

El problema es tan grave que «el personal de las oficinas que atiende al público, los comerciales o los compañeros de la cabecera aduanera ya no saben qué decirles a los clientes ante sus continuas reclamaciones, día tras día».

Segura pone un ejemplo: «Un envío dentro de Santa Cruz tarda más de 15 días, cuando en la misma ciudad deberían llegar en solo uno». Incluso, apostilla, «hay casos de ciudadanos a los que no les llegan sus paquetes desde hace meses, paquetes que se envían en agosto y llegan ahora». Y, valora, «no se puede culpar al trámite aduanero, porque también ocurre en paquetes que no tienen que pasar por él».

«No dar de alta los envíos es un problema grave para Correos, porque el cliente paga por esa trazabilidad que no se le está dando y se trata de una empresa pública», resume Segura. Concluye: «Este problema también se da con el resto de los productos, algo especialmente grave con las notificaciones de los organismos públicos, que tienen unos plazos que si no se cumplen pueden crear graves perjuicios a la ciudadanía».

Un ejemplo, siempre según Comisiones Obreras, del pasado miércoles: en la Unidad de Taco-Barranco Grande estaban pendientes de sacar a reparto 200 paquetes postales, 1.600 notificaciones y 4.000 cartas ordinarias.