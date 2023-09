La unión de toda la Canarias a la hora de apagar el incendio que vivió Tenerife fue unánime y sin fisuras. De todas las islas y municipios, se enviaron efectivos de bomberos, forestales, voluntarios… Santiago del Teide no fue menos y no se quiso quedar atrás en mostrar la solidaridad de su ciudadanía en momentos de necesidad. Su alcalde, Emilio Navarro, presidente del PP en Tenerife y senador por la Isla, recalca que, aunque su municipio no fuera afectado directamente, él, como el resto de alcaldes de los municipios insulares, vivieron con preocupación el avance del frente y se pusieron a disposición de las autoridades para lo que pudieran necesitar.

¿Cómo vivió Santiago del Teide el reciente incendio? Supongo que la sensación era la misma en todos la ciudadanía, de profunda angustia y empatía con aquellos a los que les estaba tocando un suceso como este. En nuestro caso, los bomberos voluntarios de Santiago del Teide tuvieron una participación relevante en zonas como Igueste de Candelaria o Los Realejos, y siempre nos ponemos a disposición de las autoridades competentes para ayudar en lo que sea necesario. No fuimos un municipio afectado, pero el amor por el monte de Tenerife va más allá de la linde municipal. ¿Como responsable del PP en Tenerife, qué opina sobre los medios utilizados en el incendio y qué valoración le merece la actuación? Todos los medios que tengamos son pocos para un incendio de estas dimensiones. En el operativo de extinción intervinieron 22 aeronaves y aún así se quemaron más de 14.000 hectáreas, colaboraron más de 600 efectivos terrestres, incluyendo equipos de intervención, seguridad, logística y voluntarios. Yo creo que nunca se han visto tantos medios juntos pero creo que lo importante es lo que hagamos de aquí en adelante para colaborar en la prevención. Económicamente, ha habido pérdidas importantes. ¿Cómo se ataja una catástrofe así? Toca trabajar para reconstruir sobre todo el sector primario. El Cabildo de Tenerife ha realizado una primera valoración económica de los daños producidos por el incendio y ascienden a 80,4 millones de euros. Solo en el área deIndustria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal rondan los 14,2 millones de euros (14.255.000 euros). En reparar estas pérdidas está implicado, entre otros mi compañero consejero de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González, que, desde el Cabildo y en conjunción con los agentes sociales y económicos articularan las medidas precisas, más allá de la declaración de zona de emergencia establecida por el Gobierno central. El sector primario ha sido de los más afectados, sin duda. Justamente eso se refleja en los datos que aporta el el consejero. El análisis es que se han perdido un total de 635 hectáreas de superficie de suelo agrario, donde se han producido daños por valor de 7,5 millones. Hay superficie afectada de una forma temporal que podría recuperarse en uno o dos años y luego hay superficies donde la recuperación será nula. Hablamos de afección a castaños, frutales y, fundamentalmente, a infraestructuras hidráulicas, son las que se han visto más afectadas en el ámbito agrario. Después, en el ámbito ganadero, se han valorado en 1,5 millones las pérdidas y daños ocasionados por el incendio y fundamentalmente se han visto afectadas cuadras, cuartos de aperos, así como pérdidas en producción de leche y elaboración de quesos, como consecuencia del propio proceso de desalojo. Y no nos podemos olvidar de la apicultura cuya línea de producción se ha visto muy afectada y ha supuesto la desaparición de más de 3.500 colmenas, a lo que hay que añadir a pérdida de la retama y de los castaños, que son el ecosistema propio de las abejas. La pérdida de agua de riego también es una consecuencia que se debe valorar. En su programa electoral tenía una especial relevancia la transformación digital, la resiliencia y el respeto al medioambiente. Exactamente. En ámbitos como el que nos ocupa, se trata de aplicar todo ello para trabajar en la prevención contra los incendios, por ejemplo, con la utilización de drones, la implantación del 5G en el municipio… La conectividad permite tener muchas más herramientas para analizar los datos, tanto en el monte como en las costas, que es donde estamos haciendo muchos esfuerzos. También tenemos unas líneas muy marcadas a la hora de proteger los cultivos en las zonas de los almendros con podas y limpiezas en el monte, y es en este aspecto donde hay que incidir para que, a pesar de que el cambio climático pueda multiplicar la frecuencia de estos incendios, se pueda llegar a controlar antes y mejor. ¿Santiago del Teide tiene un Plan de emergencias municipal específico contra incendios? Estamos a punto de aprobar el PEMU donde obviamente existen referencias a estas contingencias. Por desgracia, nosotros también hemos sufrido de estos fuegos y es obvio que tenemos que plasmar esa posibilidad en este documento. Como Senador ¿cuáles son las acciones que pueden hacer para visibilizar la necesidad de un trato diferencial a Canarias por su lejanía, hidroaviones o más financiación para helicópteros? Como bien dices, la lejanía es un factor que afecta a todos los aspectos que atañen al Archipiélago, tanto en el caso de transporte de pasajeros como en los casos de emergencias, por lo tanto se puede poner de manifiesto la importancia de tener bases aéreas en Canarias para sofocarlos cuanto antes. El incendio de La Palma y el último en Gran Canaria también nos demostraron lo importante que es contar con esos recursos, los tiempos van cambiando, tenemos temperaturas cada vez más extremas y es importante que la lejanía de los recursos no sea un factor a la hora de atajar un incendio como el que estamos rememorando. Usted estuvo en la zona de trabajo en varias ocasiones. Me acercaba a Igueste de Candelaria donde estaban los bomberos voluntarios del municipio, íbamos para el reparto de alimentos pero, sobre todo, para darles muchos ánimos por el trabajo y el esfuerzo. A veces, un abrazo y una palmadita en la espalda son tan importantes como cualquier otro elemento de logística, porque las personas tienen que verse reconocidas en esa labor. Me gustaría, sobre todo, reiterar esa disposición y gran trabajo realizado y sobre todo ese arrope que hay entre los distintos cuerpos que actúan para acabar con el fuego.