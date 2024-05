Soluciones a la crisis habitacional: 15 municipios de Tenerife reciben apoyo para habilitar y construir viviendas

Quince de los 31 ayuntamientos de la Isla recibirán subvenciones para adquirir viviendas finalizadas o pendientes de terminar, propiedad de promotores inmobiliarios o entidades financieras y para construir viviendas de protección oficial promovidas por los municipios, en el marco del Programa Insular Activa Vivienda 2024. Se trata de (por orden de prioridad) San Miguel de Abona, La Guancha, Arico, Buenavista del Norte, El Tanque, Santa Úrsula, Güímar, Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife, La Matanza de Acentejo, El Sauzal, Santiago del Teide, La Orotava, Los Silos y La Laguna.

Este listado definitivo excluye a dos de los 18 ayuntamientos que solicitaron la ayuda. Tacoronte pidió la ampliación del plazo de subsanación de errores, pero el Consejo de Gobierno insular lo denegó al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva. En el caso de San Juan de la Rambla, el Consistorio no presentó documentación alguna.

Dentro del plazo para formalizar la solicitud, otros tres municipios se encontraron con la negativa del Cabildo por motivos similares. Puerto de la Cruz pidió la ampliación del plazo para la presentación de la propuesta, rechazada por ser un procedimiento de concurrencia competitiva; La Victoria de Acentejo y Arona manifestaron por escrito «su voluntad» de adherirse al programa, «pero sin presentar documentación alguna de la exigida», motivo por el que ni siquiera se tramitó el requerimiento de subsanación.

El Ayuntamiento de Guía de Isora se quedó fuera de esta primera edición de Activa Vivienda porque, de la documentación que presentó inicialmente y de la aportada dentro del plazo de subsanación, se constató «que la propuesta no cumple» el requisito referido a que todas las viviendas a comprar o a construir «deberán consistir en promociones completas o, como mínimo, de un bloque o unidad de viviendas en su totalidad, no admitiéndose la financiación de viviendas independientes». El Consistorio desistió de la solicitud «por no ajustarse la propuesta a las características del programa».

En este contexto, tres ayuntamientos se vieron obligados a reducir sus pretensiones. Los Silos, que presentó tres propuestas, las vio reducidas a la referida a construir viviendas porque las dos relativas a comprar inmuebles incumplen uno de los requisitos establecidos. Arico también concurrió con tres propuestas, pero la redujo a una en la documentación presentada para subsanar los defectos, mientras que El Sauzal priorizó una de sus tres solicitudes teniendo en cuenta el límite de la ayuda máxima que establece el programa.

Fuera del programa

En esta edición del Programa Insular Activa Vivienda no se beneficiarán los municipios de Arafo, Candelaria, Fasnia, Vilaflor, Arona, Adeje, Guía de Isora, Garachico, Icod de los Vinos, San Juan de la Rambla, Los Realejos, Puerto de la Cruz, La Victoria de Acentejo, Tacoronte, Tegueste y El Rosario.

La priorización a la hora de otorgar las subvenciones lo determinó el coeficiente de viviendas que se ponen en el mercado del alquiler por población del municipio. Los criterios de preferencia tienen por objeto dar preponderancia a las propuestas que pongan viviendas en el mercado del alquiler en el menor tiempo posible. Con ese fundamento, el Cabildo distribuyó las solicitudes en tres grupos: compra de vivienda, compra de vivienda con obras de finalización y construcción de viviendas.

La mayor cuantía de la ayuda (casi 5,6 millones) se destina a comprar inmuebles sin terminar

Reparto por grupos

San Miguel de Abona, La Guancha y Arico están encuadrados en el grupo que destina la subvención a la compra de vivienda, 31 en total con 1,8 millones de aportación del Cabildo. Buenavista del Norte, El Tanque, Santa Úrsula, Güímar, Granadilla de Abona y Santa Cruz de Tenerife configuran el grupo que empleará el dinero en la compra de vivienda que requiere obras de finalización; 107 en total con 5,5 millones de la Corporación insular. La Matanza de Acentejo, El Sauzal, Santiago del Teide, La Orotava, Los Silos y La Laguna emplearán la ayuda directamente en la construcción de 89 viviendas, subvencionadas con 5,1 millones por el Cabildo.

En total, la iniciativa permitirá incorporar al mercado 227 viviendas, con 12.527.543 euros de financiación insular, según recoge el acuerdo del Consejo de Gobierno insular, adoptado en la sesión extraordinaria del 29 de abril. El Cabildo solicitó financiación al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) para atender al mayor número posible de solicitudes.

La capital

En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la documentación presentada por el Ayuntamiento se hace referencia a una oferta de un promotor relativa a una promoción de viviendas que precisa de obras de finalización. En la memoria, el Consistorio señala que necesariamente tendrá que aprobar una licitación para proceder a la compra, señalando que «se valorará preferentemente la adquisición de la promoción de viviendas en la modalidad llave en mano, siendo por cuenta de la entidad promotora la ejecución de las obras de finalización del edificio». La incertidumbre sobre la necesidad, o no, de llevar a cabo obras de finalización y de tramitar una licitación, que dilatará en el tiempo la adquisición de las viviendas, determinaron que el Ayuntamiento de Santa Cruz se encuadre en el grupo que empleará la subvención para comprar inmuebles que están inconclusos.

Los Silos, Arico y El Sauzal tuvieron que reducir a una las tres propuestas que presentaron

Primer reparto

El Consejo de Gobierno insular otorgó las subvenciones para las primeras 78 viviendas del plan con una aportación del Cabildo de casi 4,5 millones de euros para una inversión superior a siete millones en San Miguel de Abona (23), La Guancha (5), Arico (3), El Tanque (6) y Santa Úrsula (26)

Cabe recordar que el Pleno del Cabildo aprobó, el pasado 1 de abril, la aportación de cinco millones de euros adicionales para desarrollar el programa Activa Vivienda.

Arona

Llama la atención que los dos municipios turísticos de mayor relevancia no formen parte de este programa de viviendas del Cabildo de Tenerife. En el caso de Adeje, el acuerdo del Consejo de Gobierno insular ni siquiera menciona que presentara solicitud, mientras que Arona no tramitó documentación. Ayer, el portavoz socialista, José Julián Mena, reprochó al gobierno municipal que «desperdiciara una ayuda clave» para los aroneros «que no tienen acceso a viviendas asequibles».

El concejal recordó que en el mandato anterior, siendo alcalde, el Consistorio cedió suelo en La Estrella para construir vivienda pública y se produjo «la recompra de un edificio de viviendas sociales que había sido vendido a un fondo privado». Asimismo, el PSOE se refirió a que hace unas semanas, el grupo de gobierno (PP, CC y Más por Arona) votó en contra de solicitar la declaración de Arona como zona tensionada, «lo que hubiera permitido intervenir los precios en un municipio en el que es casi imposible encontrar viviendas a precios asequibles».