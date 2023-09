Theo Hernando: «Muchos agricultores han dejado de cultivar papas porque no es rentable»

Theo Hernando, secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), trata a fondo los golpes que está recibiendo el sector primario tinerfeño, como los efectos de una sequía agravada por el cambio climático o las graves pérdidas de la producción de la papa local. La entrevista se realiza en Valle de Guerra, una zona eminentemente agraria de La Laguna, en un punto desde el que se divisa la balsa de Valle Molina, en el vecino municipio de Tegueste, vacía por la falta de agua para riego. A pesar de las malas noticias que se acumulan sobre el sector, Hernando destaca que también hay positivas: el aumento de los cultivos de aguacate, la estabilidad del sector de los quesos y la gran calidad de los vinos tinerfeños.

¿Como se está notando el calentamiento global en el sector primario?

Este año sobre todo hemos sufrido bastantes episodios adversos por temperaturas extremas que se pueden asociar al cambio climático o a los propios ciclos del clima. A nivel global, cada vez hay más indicios de que puede ser el cambio climático. Este año llevamos sufriendo temperaturas muy altas desde el mes de marzo, lo que ha provocado un daño tremendo en las cosechas. Así están de vacías las balsas, también porque la demanda hídrica ha aumentado de forma considerable y no ha dado tiempo a llenarlas. Las cosechas se han adelantado. Ahí está lo que ha ocurrido con la vendimia. También hemos tenido de golpe una gran producción de plátano que ha provocado una caída de los precios. Son múltiples las consecuencias que han tenido las repetidas olas de calor.

A causa de las temperaturas extremas, este año se ha perdido un 60% de la producción de papas locales. ¿En qué más productos ha ocurrido?

En general está afectando a todos los cultivos. Toda alteración de las temperaturas afecta al ritmo vegetativo de las plantas y especialmente a las que están más adaptadas al frío, como pueden ser los frutales de las zonas templadas: los manzanos, los perales, los albaricoqueros... Todos estos árboles son de clima templado y la hoja es caduca, por lo que esa alteración hace que no reposen bien durante el invierno. Aquí incluyo a la viña, uno de los cultivos más importantes de Canarias, que si no hace una buena parada invernal no coge la fuerza suficiente para el año siguiente. Esto provoca que en las zonas más bajas las plantas tengan poco vigor. Esa falta de vegetación tiene como consecuencia una reducción de la producción de uva, porque si está debilitada, no sacará la fruta en cantidad ni en calidad.

En algunos lugares se adelantó la vendimia más de un mes. ¿En qué repercute?

Se adelantó porque la fruta se maduró antes. Es una fruta que necesita un periodo de engorde y maduración en el árbol o en la planta, como pasa también con los plátanos. Con estas temperaturas, los azúcares se transforman mas rápido y por lo tanto hay que recogerla antes. En el caso de los plátanos, tuvo que recogerse todo en una semana, y esa concentración hace que a nivel logístico sea un problema y los precios se hundan. En todo caso, un adelanto en las cosechas en algunos cultivos puede llegar a ser positivo, como por ejemplo en el caso del vino. Así se puede repartir en distintas zonas y no siempre entre agosto y septiembre.

¿Por qué no hay producción de papa suficiente para abastecer el mercado local?

Hay que ir a la raíz del problema. Los agricultores cultivan todos a la vez y se cosecha al mismo tiempo. Una solución sería hacer una programación de las siembras y sectorizarlas por zonas para que esto no ocurra. Planificarlo de modo que se siembre y se coseche en meses distintos. Muchos agricultores han dejado de cultivar papa porque no es rentable. Desde 2015 hemos perdido casi 1.500 hectáreas de cultivo de papas en Canarias. Recuperar las plantaciones de papa dependerá de que se convierta en rentable.

Inglaterra cerró su mercado por un solo ejemplar de escarabajo. ¿Esto ocurriría en Canarias? ¿Hay tantos controles y transparencia aquí?

En Canarias todos los puestos de vigilancia son bastante estrictos. Este tipo de situaciones pueden venir a la inversa en un momento dado. La transparencia debe ser clave para cualquier gobierno. Esto que sufre ahora Inglaterra puede ocurrir en España. Es de alabar la celeridad de las autoridades inglesas a pesar de todo lo que les perjudica. De todos modos, hay otras muchas zonas del país que producen papa que no tienen nada que ver con el condado de Kent, donde apareció el ejemplar del escarabajo de Colorado, por lo que solo afecta a una zona concreta. Aún así, el Gobierno canario solicitará unas condiciones adicionales para la entrada de tubérculos de Reino Unido. Inspeccionarán todos los contenedores, cosa que antes no se hacía, y se pedirá que lleguen en sacos nuevos. El escarabajo está en la mata y por donde puede llegar es por el saco, no por el tubérculo. Canarias va a ser previsora en este aspecto.

¿Cómo afectó el incendio al sector primario?

Ha causado muchos daños a las medianías y zonas altas, que ya de por sí estaban muy abandonadas. Ese fue uno de los problemas por los que el incendio se acercó tanto a las casas: el abandono de los cultivos. También afectó muchísimo a la apicultura. Se perdieron 3.500 colmenas y las que se salvaron no van a tener a disposición tanto polen o flores como tenían otros años. La producción de miel se va a ver bastante mermada. En las zonas agrícolas, los daños han sido en infraestructuras. Se necesita que vaya más gente de las medianías a recuperar esas fincas y mantenerlas en producción. Otro efecto directo del incendio es el estrés que han sufrido los animales de granja. Muchos ganaderos comentan que los animales no están produciendo como deberían debido a los cambios drásticos sufridos. En definitiva, queda mucho aún por sufrir debido a los efectos colaterales del incendio.

¿Cuáles son las propuestas que propone Asaga para acabar con el abandono del campo en Tenerife?

Nosotros reivindicamos las demandas del sector al más alto nivel, en las reuniones más importantes. Además, damos formación e información a todo el sector agrario. Todo lo que engloba el sector agrario intentamos llevarlo y a veces traducirlo para que le llegue a la gente de una forma entendible. También queremos que la gente se vea representada en nosotros y que piense que hablamos en su nombre.

Para usted ahora mismo, ¿es rentable invertir en el campo?

Sí es rentable, sobre todo cuando se hace con visión empresarial. Lo que no se puede hacer es montar una empresa agraria sin tener ni idea de dónde te estás metiendo. Si yo no me planteo cuáles son mis costes y mis ingresos, evidentemente voy a durar dos años, me van a dar una ayuda y la voy a enterrar. Lo primero que hay que hacer es formarse. El Cabildo y el Gobierno de Canarias ponen a disposición de los agricultores y ganaderos o de quienes quieran serlo mucha información, además de las asociaciones agrarias, que estamos para eso. Luego es verdad que el negocio puede ir mal: puedes tener una gran idea y que no funcione en el mercado.

El consumidor quiere productos de temporada en cualquier época del año. ¿Esta tendencia perjudica al sector?

Como consumidores, somos los que manejamos el precio del mercado. Si una mayoría de personas está dispuesta a pagar cantidades elevadas por un alimento, las empresas lo van a poner a ese precio elevado. El aguacate es un producto de temporada y en Canarias no se puede importar por la orden del 12 de marzo de 1987, que establece unas medidas de protección fitosanitarias para que no entren más plagas en una serie de cultivos. Además, también se hace para proteger los cultivos locales, porque si no aquí no se cultivaría. La producción de aguacate en el Archipiélago es durante todo el año menos julio y agosto. Si durante estos meses en los que no hay producción la gente lo sigue demandando, pues el precio sube.

Volvemos al cambio climático. Vivimos una época de emergencia hídrica. Las balsas de Tenerife están en un mínimo histórico con un 12% de volumen sobre su capacidad. ¿Qué ocurre con el agua?

Se formó una tormenta perfecta y cuadraron muchos factores a la vez. El aumento de la temperatura desde marzo llegó de forma muy prematura y los agricultores empezaron a regar como si fuera verano. El problema que estamos sufriendo en Tenerife es que ahora vemos que las infraestructuras que teníamos no son suficientes. La población y el turismo han crecido a un ritmo mayor al que han crecido las infraestructuras básicas. El agua que normalmente se destinaba para el riego se está dirigiendo de forma prioritaria a la población, por lo que los agricultores ya no tienen disponibilidad de ese agua. En algunos casos se puede utilizar el agua regenerada que viene de depuradoras muy concretas; el resto no se puede utilizar. El agua depurada en una primera fase no se puede utilizar para la agricultura, tiene que tener una segunda fase de tratamiento y una terciaria, que es la que permite el uso como agua de riego.

Con todas estas noticias da la sensación de que el sector primario está en la UVI. ¿El campo genera alguna buena noticia hoy en día?

Claro que sí. El aguacate y otros frutales tropicales están incrementando la superficie de cultivo, superando las 2.000 hectáreas. El aguacate, aún con toda la problemática que tiene por los robos y la falta de agua, es un cultivo que se está asentando en Canarias. Y están saliendo con una calidad tremenda. Luego tenemos los quesos, reconocidos a nivel internacional y manteniendo producciones estables. Es de los pocos sectores en los que sí hay relevo generacional. Y ahí está el sector del vino, que aunque es cierto que han desaparecido muchas superficies de cultivo, está llegando a unos niveles de calidad y de reconocimiento mundial que son para aplaudir. Ningún vino de España ahora mismo está llegando al nivel del vino de Canarias. Eso es para estar orgulloso de este sector.