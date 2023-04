El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dicho este martes que la cancelación de la Tenerife Lan Party (TLP Tenerife) se debe a la falta de interés y a la desidia del Cabildo tinerfeño por este evento, que se ha celebrado durante quince años.

La cancelación la anunciaron el lunes los organizadores, que, en un comunicado, han dicho que se debe a la falta de apoyo por parte del Cabildo de Tenerife por la falta de disponibilidad del Recinto Ferial durante mayo, junio, julio y septiembre.

El alcalde ha preguntado si alguien se cree que no había fecha libre en esos meses, algo que él no se cree, y ha señalado que el Cabildo está para liderar y proponer, así como para no dejar caer, pero "hace lo contrario".

A juicio de José Manuel Bermúdez, era difícil superarse desde el Cabildo de Tenerife tras la supresión de proyectos interesantes para la capital tinerfeña como el programa de mayores Ansina y el Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife (Cidemat), pero la cancelación de la TLP es un "ataque" en la línea de flotación de una actividad seguida por muchos jóvenes