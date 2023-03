El candidato de Coalición Canaria a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, y la candidata nacionalista a presidir el Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, denunciaron este miércoles 22 de marzo el «total y absoluto abandono» del noroeste de la isla por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, un abandono que supone «cuatro años perdidos para las familias y los vecinos y vecinas de esta zona».

Durante su visita a Los Silos, Buenavista del Norte, Garachico e Icod de los Vinos, tanto Clavijo como Dávila pudieron constatar que esta zona «tiene muchas carencias que no se acaban de resolver por el abandono a los que los tiene sometidos el PSOE».

Clavijo recordó que en la etapa de los anteriores gobiernos de CC «trabajamos codo con codo con los ayuntamientos, como es el caso de Garachico, donde encontramos a un alcalde con la tarea hecha y las cosas claras. Se inauguró el puerto de Garachico, impulsamos y potenciamos la cultura y la identidad del municipio que es un referente en toda Canarias, y trabamos con los sectores turísticos y agrícolas. Y esto hizo que Garachico y la Isla Baja dieran un salto importante en el bienestar de sus vecinos y vecinas».

«También con la puesta en marcha del Hospital del Norte, que dejamos preparado y que ahora tiene equipamientos que siguen cerrados. Vemos muchas carencias en estos cuatro años que se han tirado, han sido cuatro años perdidos para los ciudadanos de esta zona de Tenerife», lamentó el expresidente canario.

Fernando Clavijo avanzó el compromiso nacionalista desde el futuro Gobierno de Canarias para que la «isla tenga un desarrollo equilibrado, que todos sus habitantes tengan las mismas oportunidades, dando igual en el municipio que hayas nacido, y siempre de la mano de los ayuntamientos y del Cabildo. Ese es nuestro compromiso, trabajar y trabajar con los sectores y las instituciones, sin mirar su color político, y poniendo al ciudadano en el centro de la gestión y de la acción política».

Rosa Dávila denunció que «son muchas las carencias que existen en la Isla Baja por el nulo trabajo que ha hecho el Cabildo en estos cuatro años, ya que no ha hecho las inversiones necesarias para impulsar esta zona. Hablamos del abandono en inversiones en carreteras, del abandono de sectores como el turístico y el sector primario y de la falta de políticas e infraestructuras que hacen que esta parte de la isla se haya quedado paralizada».

A juicio de Dávila, deben darse más inversiones insulares y regionales, «no solo en carreteras o en el Hospital del Norte», sino también para que «las personas puedan quedarse a vivir aquí, en la Isla Baja, sin tener que irse a otro lado. Que puedan vivir aquí con todas las comodidades y oportunidades de formación profesional, educación, empleo y sanidad».

El alcalde de Garachico y candidato de CC a la Alcaldía, José Heriberto González, recordó que «esta es una de las comarcas más alejadas de la zona metropolitana y hay muchas carencias que no se acaban de resolver. En estos cuatro años no hemos avanzado absolutamente nada y no es de recibo que esta sea la única comarca donde no se ha hecho ningún tipo de inversión en carreteras».

Hospital comarcal

«Tampoco es de recibo que sigamos teniendo un hospital comarcal, situado en Icod, que no ha avanzado absolutamente nada en estos últimos cuatro años, y encima no hay ningún programa de futuro», sentenció el alcalde de la Ciudad del Drago.

Tanto Clavijo como Dávila, además de Garachico, realizaron una visita a Los Silos y Buenavista del Norte junto con las candidatas de CC en ambos municipios, Macarena Fuentes y Ángeles González, donde analizaron la situación del sector agrario de la comarca. El recorrido finalizó en Icod, junto al alcalde y candidato Francis González, donde se analizó la situación del sector industrial y del hospital comarcal.