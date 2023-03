El sur de Tenerife, reticente al desarrollo de parques eólicos marinos

Granadilla de Abona, Arico, Fasnia y Güímar son los cuatro municipios en los que se autoriza el desarrollo de parques eólicos marinos (offshore) en Tenerife. Su litoral suma los 92,10 kilómetros cuadrados que asigna el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) aprobado por el Consejo de Ministros el martes pasado. Hasta el momento, hay dos proyectos en trámite: Granadilla, a emplazar frente a la costa de Tajao y Las Maretas, y Mencey, en el entorno de Las Eras y Porís de Abona, todas localidades ariqueras.

Los 92,10 kilómetros cuadrados de lámina marina que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico reserva en la Isla para instalar parques eólicos se dividen en dos zonas: TEN1, que tiene 21,32 kilómetros cuadrados y que se sitúa al sureste de la costa de Granadilla de Abona, y TEN2, con los restantes 70,78 kilómetros cuadrados, también en el Este de Tenerife que abarca una franja litoral de Arico, Fasnia y Guímar.

Los promotores presentaron ante el Ministerio de Transición Ecológica 25 proyectos a desarrollar en 561 kilómetros cuadrados de Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. En el caso tinerfeño, la distancia mínima de la costa a la que se podrán instalar los parques eólicos offshore es de 1,8 kilómetros, según contempla el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo.

Cuando en marzo de 2022 se conoció el interés de la empresa BlueFloat de crear un parque eólico marino de 50 megavatios en aguas del Puerto de Granadilla (en el entorno de Las Maretas y Tajao), la Cofradía de Pescadores de San Miguel de Tajao mostró su rechazo a la iniciativa. Capital Energy solicitó autorización para emplazar otro parque eólico marino flotante en una franja que abarcaría Porís de Abona y Las Eras y ocuparía 11,3 kilómetros cuadrados, con 10 aerogeneradores de 15MW (megavatios) cada uno. En ambos casos, también hay oposición política.

"No sabemos los intereses que hay detrás de esta ocupación masiva" Sebastián Martín - Alcalde de Arico

Sebastián Martín, alcalde de Arico, recuerda que "más del 22% de la superficie del municipio es ocupada por parques eólicos", de titularidad privada con derecho a expropiación de suelo; "aquí está el vertedero insular, que ocupa la mitad de la superficie de Puerto de la Cruz", y "ahora nos volvemos a enterar por la prensa y el BOE de que nos van a rodear por el mar con parques eólicos marinos. Todo sin diálogo ni consenso". El regidor demanda a los gobiernos regional y central "diálogo, porque no podemos seguir sufriendo la destrucción de nuestro suelo porque no hay beneficio alguno. No sabemos los intereses que hay detrás de esta ocupación masiva de la superficie de Arico".

"Los parques en tierra cambiaron el paisaje del Sureste, si modificamos el marítimo, mal vamos" Luis Javier González - Alcalde de Fasnia

Los socialistas de Fasnia presentaron alegaciones al POEM. El alcalde, Luis Javier González, por la afección a la zona protegida del Acantilado de La Hondura, "un entorno privilegiado a conservar". A su juicio, el parque eólico produciría "un impacto visual importante y se da la circunstancia de que ya existen los parques eólicos en tierra por Arico, que han cambiado el paisaje del sureste de la Isla. Si también modificamos el marítimo, mal vamos".

"Con las reservas de no dañar la pesca ni el paisaje, es una alternativa a estudiar" Gustavo Pérez - Alcalde de Güímar

Más cauto se muestra Gustavo Pérez, alcalde de Güímar, para quien, "con las reservas oportunas de no dañar la pesca y no crear un mal paisaje en nuestro horizonte al mar, es una alternativa a estudiar para mejorar nuestra calidad ambiental y aumentar la empleabilidad de la comarca".

Mientras el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, optó por el silencio, desde la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias (Frcpc) se oponen al Plan de Ordenación del Espacio Marítimo ya que afecta al sector pesquero y a la conservación del medio ambiente marino.