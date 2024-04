Tenerife se inspira en Lanzarote: así es el plan del Cabildo para cobrar por acceder a los espacios naturales protegidos

Una tasa para acceder a los espacios naturales protegidos de Tenerife. Es el sentido de la moción que presentan este viernes al pleno del Cabildo de Tenerife los grupos que forman el gobierno insular, CC y PP. Se trata de iniciar un proceso jurídico, administrativo y técnico para instaurar esa ecotasa en una primera fase en el parque nacional del Teide y los de Anaga y Teno.

La intención es estructurar un modelo similar al de Lanzarote con la bonificación completa a los residentes en la isla y descuento parcial para el resto de canarios. La presidenta insular, rosa davila, subraya que no se trata de recaudar sino de poner en valor los espacios naturales protegidos. La tasa, además, tiene carácter finalista y el dinero recaudado iría destinado a la conservación de esos espacios y dotar de los mejores servicios posibles al visitante.

El informe solicitado también debe definir la capacidad de carga de los espacios en los que restringir el acceso. Esta es la peculiaridad a esgrimir para aplicar la tasa en el Parque Nacional del Teide. De ahí que el Cabildo, que procederá directamente sin esperar a lo que pueda plantear en este sentido el Gobierno de Canarias, se haya comunicado ya con el Ministerio para informarle de la medida, que con toda probabilidad será aprobada el viernes en el pleno.

Dávila espera el apoyo de todos los grupos políticos

"El planteamiento del Cabildo de Tenerife es implantar una ecotasa para el cobro a los visitantes, a los turistas, no así a los residentes, y controlar y limitar acceso a los espacios naturales protegidos, a los monumentos naturales", explica Rosa Dávila en declaraciones a EL DÍA.

"Estamos trabajando ya con el Consorcio de Tributos y con el área de Medio Natural y buscando los mecanismos, porque cada espacio natural es muy distinto. Tenemos, por supuesto, el más importante, el Parque Nacional del Teide, y tanto en Anaga, Masca y otros espacios naturales que podrían ser objeto de poder tener esta ecotasa, donde, insisto, el valor no es solo la recaudación que aunque no fuera importante, tiene el valor de alguna manera decirle a quien nos visita que lo que está viendo tiene un valor importante y lo que se recaude, como digo, tenga un objeto, sea finalista de manera que no vaya a una caja única, sino que vaya precisamente a la protección de estos espacios, a la protección y conservación de estos espacios naturales", resume la presidenta del Cabildo