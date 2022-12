Coalición Canaria pide un ‘bono social’ para adquirir productos de la ganadería en Tenerife

Coalición Canaria en el Cabildo propone partidas presupuestarias por valor de 5,2 millones euros destinadas a ayudas al sector ganadero ante la «profunda crisis» que padece. El consejero nacionalista Antolín Bueno, en una detallada moción, como es habitual en él, defiende hoy la iniciativa en el marco de la Comisión plenaria del Medio Natural y Cooperación Municipal. Destaca la petición, dentro de un montante global de 5.260.000 euros, de asignar un millón a la creación de un bono social para adquirir productos locales de la ganadería, como leche, queso, huevos y carne por parte de las familias más vulnerables.

Bueno también insta al área instar de Agricultura, Ganadería y Pesca a aprobar una partida de cuatro millones de euros para una «convocatoria extraordinaria y urgente» de ayudas con destino a sufragar los gastos de alimentación de las especies de ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola «con el objetivo de paliar el aumento de precios».

Línea directa

Añade el consejero de CC-PNC la solicitud de dotar con 100.000 euros una línea de ayuda directa para subvencionar con 500 por cabeza de ganado la importación de novillas reproductoras, con duración todo el año, y que los ganaderos lo puedan solicitar según necesiten repone animales.

También reclama Bueno otros 100.000 euros para subvencionar a pequeñas inversiones en explotaciones ganaderas, con un máximo de 6.000 por cada una. Incluiría, además de «obras de mejora y optimización energética», las «actuaciones para mejorar las condiciones sanitarias y de bienestar de los animales, tanto en las propias explotaciones como en los medios de transporte».

Por último, Antolín Bueno plantea una partida de 60.000 euros «para un programa de innovación y modernización de las explotaciones». Considera que este camino debe llevar a «una ganadería sostenible y ecológica, sustentada en la condición de extensiva y que combata el cambio climático». Para ello es necesario «innovar y utilizar nuevas tecnologías a través de un equipo de investigación multidisciplinar, que ayude a una mayor profesionalización y sostenibilidad del sector»

Antolín Bueno también insta al Gobierno de Canarias a «garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria» para asegurar «que los alimentos cumplen con los requerimientos de aplicación» y a los ganaderos «unos precios justos». También propone al Ejecutivo regional «promover el consumo preferente en comedores públicos –caterin de colegios, residencias de ancianos, etc.– de productos ganaderos locales». Requiere «incentivar al sector turístico y de restauración a la compra y consumo preferente de esos productos, vía bono empresa».

Testimonios

Bueno aporta testimonios de ganaderos como este de Arico: «Antes de la pandemia tenía 700 cabras y ahora vamos por 300 cabezas y bajando. No cubrimos costes y tenemos que matar todas las semanas 20 o 30 animales para poder comprar la alimentación y pagar el alquiler, la luz o el agua y todos los gastos». A partir de junio empezó a ir con más frecuencia al matadero insular al quedarse sin sus ahorros. «Sacrifiqué en 15 días a 95 animales ese mes» sentencia.

Otra ganadera comenta que la situación es insostenible. «Hay cola en el matadero» dice. Además, valora, «es muy triste tener que buscar trabajo fuera de la nuestro; yo no lo hago porque me ha costado mucho llegar hasta aquí y no quiero quitar a mis animales». Concluye. «Siento tristeza y pena; cierran queserías artesanales y se quitan animales, sin solución».

El lamento de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate) permite concluir que «el sector pasa por uno de los momentos más duros porque se ha recurrido a todas las herramientas posibles para salir adelante y no nos queda nada que hacer. Muchos ganaderos llegan a acortar la vida productiva de sus animales para quitarse bocas que alimentar».