«Ahora tengo un submarino»

Durante unas horas fue el hombre más buscado en Canarias, el propietario del vehículo que el sábado cayó al mar por fuera de la escollera de San Sebastián de La Gomera cuando regresaba a Tenerife después de pasar unos días de descanso en tierras colombinas. La voz de Matías, que así se llama el damnificado, sonó a primera hora de la mañana de ayer en el programa que Mayer Trujillo dirige en COPE Canarias.

Dicen que las desgracias nunca vienen solas, que siempre hay margen para una más. Matías, el dueño del vehículo que el pasado sábado cayó al mar durante una travesía entre La Gomera y Tenerife de la naviera Fred. Olsen, fue durante unas cuantas horas el hombre más buscado del Archipiélago... Cualquiera que hubiera leído la noticia de este suceso querría ponerle cara y, sobre todo, saber qué siente un conductor que observa desde la cubierta de un ferry que el todoterreno con el que minutos antes accedió a la bodega de una embarcación rápida se hunde en medio del Atlántico. El testimonio del damnificado hay que apuntárselo a Mayer Trujillo, conductor del mañanero de COPE Canarias en la jornada de este lunes. Cierto es que todo se empezó a gestar el domingo [Matías es un oyente confeso de Carlos Herrera] tras pactar una de esas entrevistas que llaman la atención para abrir la semana con un buen apetito informativo: «Antes tenía un coche y ahora un submarino». De hecho, el hundimiento de su 4x4 llegó a ser trending topic muy a su pesar. «Ya tengo una casa bajo la lava y un coche en el fondo del mar», contó el afectado en su primer intercambio de frases con el periodista.

El Tajogaite sepultó su casa

Matías admitió sin la necesidad de que le preguntara que en el otoño de 2021, cuando residía en La Palma, perdió una casa en el Valle de Aridane devorada por las coladas del volcán de Tajogaite. «Menos la lotería, me ha tocado de todo», dijo con ironía un empresario que viaja de manera regular a La Gomera por negocios. De hecho, confesó al comunicador que tiene un trato casi «familiar» con las tripulaciones que unen a diario las zonas portuarias de Los Cristianos (Arona) y San Sebastián de La Gomera. Eso sí, esta vez Matías se marchó a los dominios del Garajonay en un viaje de placer en compañía de su mujer, médico de profesión, y sus tres hijos. Ésa fue la principal diferencia con respecto a otros desplazamientos. «Voy con frecuencia y Fred. Olsen siempre se ha portado de maravilla, es una gran compañía», agradeció por el trato recibido como titular de una tarjeta Clase Oro. «Entré uno de los últimos para salir de los primeros y siguiendo las indicaciones que dan los operarios», recordó en el instante en el que Mayer Trujillo le dice si había dejado el freno de mano puesto. «Se han dicho tantas tonterías en las últimas horas que ayer [por el pasado domingo] me puse en contacto ustedes para dejar claro de una vez por todas que seguí el protocolo que me indicaron los empleados [girar las ruedas y poner el freno de mano]... Siempre lo hago, repito, es una ruta que hago de forma habitual», incide sin obviar que «la compañía, por supuesto, se ha portado muy bien desde el primer momento con nosotros y no nos ha puesto ni un solo problema la hora de buscar una solución al problema [tres directivos de la naviera le esperaban en el sur de Tenerife el sábado por la tarde-noche para entregarle un turismo de sustitución y otras atenciones] que, según él, se originó a partir de un fuerte golpe de mar que los pasajeros sintieron nada más sobrepasar la escollera de la capital gomera. «Estaba muy malo y nos golpeó una ola que venía de frente», abrevia en una intervención radiofónica en la que no puede ocultar que «ver el coche en medio del agua fue un shock».

«Sabía que era mi coche»

Matías, sorprendentemente, señala que vivió el suceso muy calmado. «Reconocí el coche nada más caer al agua porque es un 4x4 muy grande de edición limitada... ¡Era mi coche!», confirmó antes de dar el aviso a la tripulación. «El capitán [Isaac parece decir] se quedó de piedra al conocer la noticia. Incluso, tuve que tranquilizarlo porque todo era bastante difícil de entender».

Matías recuerda que sus hijos lloraron y que tuvo que tranquilizarlos, pero en una fase de la entrevista rescata el flash en el que creyó que en el coche estaban sus tres perros. «Lo primero que pensé fue en ellos, pero luego me di cuenta de que los había dejado en La Palma. De haberlos tenido, habría saltado al agua, aunque fuese un error, porque seguramente hubiese muerto triturado por la hélice del barco».

De lo que se perdió en el fondo del mar, al margen del coche, el empresario sostiene que «son cosas que tienen un alto valor sentimental, como una tetera de mate que era de su bisabuelo, los ordenadores de trabajo y ropa especializada para la montaña, que ahora es lo de menos, a pesar de que la compañía nos ha trasladado que se van a hacer cargo de todo y con crecer, según me han garantizado», avanza sin perder el buen humor. «Si no lo hacen, que no creo que ocurra, ya te volveré a llamar», le trasladó a Mayer Trujillo.

Fred. Olsen guarda silencio

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario este lunes es probable que en las próximas fechas exista una reunión entre las partes para solventar un asunto que, por ahora, Fred. Olsen quiere manejar con discreción. Y es que fuentes oficiales de la naviera manifestaron que «no van a realizar ningún tipo de especulación del suceso hasta que se aclare lo ocurrido» la tarde del pasado sábado.